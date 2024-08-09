Xiaomi'den Dört Modele Güvenlik Açıklarını Kapatan Güncelleme!

Akıllı telefon üreticileri güvenlik açıklarını ortadan kaldırarak üst düzey kullanıcı deneyimi sunan güvenlik güncellemelerinin dağıtımına devam ediyor. Son olarak Xiaomi, dört popüler modeli için Ağustos 2024 güncellemesini yayınladı. Peki, bu güncellemeyi alan modeller hangileri?

Xiaomi, Dört Modeli İçin Ağustos 2024 Güncellemesini Yayınladı

Xiaomi, Ağustos 2024 güncellemesini dört modeli için kullanıma sundu: Mix Fold 4, Redmi K50 Ultra, Redmi Pad ve Redmi Note 11. Şu an için yamanın boyutu ve kaç adet güvenlik açığını ortadan kaldırdığına dair detaylar paylaşılmasa da, daha güvenli bir deneyim için kesinlikle yüklenmesi öneriliyor.

Mix Fold 4: OS1.0.9.0.UNVCNXM

Redmi K50 Ultra: OS1.0.7.0.ULFCNXM

Redmi Pad: OS1.0.4.0.ULYMIXM

Redmi Note 11: OS1.0.7.0.TGCMIXM

Tabii, bu durum Ağustos 2024 yamasının sadece bu modeller için yayınlandığı anlamına gelmemeli. Zira önümüzdeki günlerde şirketin yazılım desteği verdiği tüm modeller kademeli bir şekilde güncellemeyi alacak. Ancak şu an için elimizde net bir model listesi bulunmuyor.

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