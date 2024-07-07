Xiaomi'den Büyük Güncelleme Geliyor: HyperOS 2.0 İle Neler Değişiyor?

Xiaomi, MIUI'nin yerine gelen özel arayüzü HyperOS için büyük bir güncelleme hazırlığında. HyperOS 2.0 adı verilen bu yeni sürüm, kullanıcıların dikkatini çekiyor. Şirket, yeni sürümün testine başlamak için adımlarını atmış durumda.

Xiaomi'nin HyperOS 2.0 için Büyük Hazırlıkları Başladı

XiaomiTime'ın raporuna göre, Xiaomi'nin güncelleme sunucusunda ilginç detaylar ortaya çıktı. Eskiden "Bigversion" adlı bir sınıflandırıcı, MIUI'nin büyük sürümlerini belirtmek için kullanılıyordu. HyperOS döneminde ise bu sınıflandırıcı, artık "OS Big Version" olarak değişmiş durumda. Bu yeni sınıflandırıcı, büyük güncellemeleri belirtmek için kullanılacak.

Şu an için sınıflandırıcı versiyon 1'i işaret ediyor. Bu değişiklik, Xiaomi'nin yakın zamanda HyperOS için büyük bir güncelleme getireceğine dair büyük bir ipucu.

HyperOS 2.0, birçok yeni özellik ve iyileştirmeyi beraberinde getirecek. İlk sürümde olduğu gibi, özelleştirmeye büyük önem verilecek. Gelişmiş kullanıcı deneyimi için daha iyi animasyonlar, Yeni Süper Duvar Kağıtları, Gelişmiş Dokular 2.0 ve Yeniden Tasarlanmış Kontrol Merkezi gibi özellikler sunulacak.

Performansın artırılması için yeni bir Hypermind 2.0 AI motoru da tanıtılacak. Bu, performans ile pil ömrü arasında iyi bir denge sağlayacak. Yapay zeka entegrasyonu sayesinde, cihaz kullanıcının davranışlarını öğrenecek ve optimize edecek. Ayrıca, kamera kullanıcı arayüzü de daha kullanıcı dostu bir deneyim için güncellenecek.

Genel olarak, HyperOS 2.0 birçok yenilik getirecek gibi görünüyor.