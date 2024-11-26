Xiaomi, Merakla Beklenen Yeni HyperOS 2.0 Güncellemesini 3 Farklı Modeline Getirdi: Diğerlerine Ne Zaman Geliyor?
Xiaomi, 3 farklı popüler akıllı telefon modeli için yeni HyperOS 2.0 güncellemesini yayınladı.
Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi'nin bir süredir geliştirdiği yeni Android 15 tabanlı işletim sistemi HyperOS 2.0 ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Şirket, 3 farklı popüler akıllı telefon modeli içn yeni işletim sistemi güncellemesini yayınladı.
Bu gelişmeyle birçok kullanıcının beklediği HyperOS 2.0 güncellemesi ilk kez telefonlarda hayat buldu. Peki hangi Xiaomi cihazlar HyperOS 2.0 güncellemesi aldı ve beklenen güncelleme diğer akıllı telefonlara ne zaman gelecek? Bu soruların cevaplarını sizler için haberimizde derledik.
Xiaomi 14 Serisi HyperOS 2.0 İle Buluştu
Uzun bir süredir akıllı telefon modellerini yeni Android 15 tabanlı işletim sistemine güncellemek isteyen Xiaomi, kısa bir süre önce kararlı HyperOS 2.0 sürümünü amiral gemisi cihazları Xiaomi 14, 14 Pro ve 14 Ultra için paylaştı. Söz konusu modeller, güncel olarak HyperOS 2.0'a geçiş yapabiliyor.
''OS2.0.4.0.VNCMIXM'' yapı numarasıyla yayınlanan yeni sürüm, 6,3 GB'lık bir boyuta sahip. Bir dizi güvenlik iyileştirmesi ile birlikte yepyeni özellikler sunan ilk HyperOS 2.0'ın şimdilik sadece Çin'deki cihazları kapsadığını belirtelim.
Öte yandan halihazırda pek çok özelliği sızdırılmış olan HyperOS 2.0 hakkında en merak edilen konu sunduğu yeniliklerden ziyade ne zaman diğer akıllı telefon modellerine geleceği. Aktarılanlara göre kullanıcılar bunun için pek fazla beklemeyecek. Güncellemenin kasım ve aralık aylarında birçok model için yayınlanacağı bildiriliyor.
Kasım 2024'te HyperOS 2.0 Güncellemesi Alacak Xiaomi Modelleri
- Xiaomi MIX Flip
- Xiaomi 13T Pro
- Redmi Note 13 Pro+ 5G
- Redmi Note 13 Pro 5G
- Redmi Note 13 5G
- Redmi Note 13
- POCO F6 Pro
- POCO X6 Pro
- POCO X6
- POCO M6 Pro
- Xiaomi Pad 6S Pro 12.4
- Xiaomi Smart Band 9 Pro
Aralık 2024'te HyperOS 2.0 Güncellemesi Alacak Xiaomi Modelleri
- Xiaomi 13 Ultra
- Xiaomi 13 Pro
- Xiaomi 13
- Xiaomi 13 Lite
- Xiaomi 12T Pro
- Xiaomi 12T
- Xiaomi 12 Pro
- Xiaomi 12
- Mi 11 Ultra
- Mi 11
- Xiaomi 11 Lite 5G NE
- Redmi K50i
- Redmi Note 12 Pro+ 5G
- Redmi Note 12 Pro 5G
- Redmi Note 12 5G
- Redmi Note 12S
- Redmi 12 5G
- Redmi 12
- POCO C65
- POCO X5 Pro 5G
- POCO F5
- POCO F5 Pro
- POCO F4 GT
- Xiaomi Pad 6
- Redmi Pad Pro 5G
- Redmi Pad Pro
- Redmi Pad SE 8.7 4G
- Redmi Pad SE 8.7
- Redmi Pad SE
- POCO Pad
Xiaomi, Redmi veya Poco Telefonlara HyperOS Kurulumu Nasıl Yapılır?
2023 yılında kullanıma sunulan HyperOS güncellemesi; Xiaomi, Redmi veya Poco markalı telefonlara nasıl kurulur? İşte Xiaomi, Redmi ve Poco’ya HyperOS kurulumu!
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