Xiaomi, Merakla Beklenen Yeni HyperOS 2.0 Güncellemesini 3 Farklı Modeline Getirdi: Diğerlerine Ne Zaman Geliyor?

Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi'nin bir süredir geliştirdiği yeni Android 15 tabanlı işletim sistemi HyperOS 2.0 ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Şirket, 3 farklı popüler akıllı telefon modeli içn yeni işletim sistemi güncellemesini yayınladı.

Bu gelişmeyle birçok kullanıcının beklediği HyperOS 2.0 güncellemesi ilk kez telefonlarda hayat buldu. Peki hangi Xiaomi cihazlar HyperOS 2.0 güncellemesi aldı ve beklenen güncelleme diğer akıllı telefonlara ne zaman gelecek? Bu soruların cevaplarını sizler için haberimizde derledik.

Xiaomi 14 Serisi HyperOS 2.0 İle Buluştu

Uzun bir süredir akıllı telefon modellerini yeni Android 15 tabanlı işletim sistemine güncellemek isteyen Xiaomi, kısa bir süre önce kararlı HyperOS 2.0 sürümünü amiral gemisi cihazları Xiaomi 14, 14 Pro ve 14 Ultra için paylaştı. Söz konusu modeller, güncel olarak HyperOS 2.0'a geçiş yapabiliyor.

''OS2.0.4.0.VNCMIXM'' yapı numarasıyla yayınlanan yeni sürüm, 6,3 GB'lık bir boyuta sahip. Bir dizi güvenlik iyileştirmesi ile birlikte yepyeni özellikler sunan ilk HyperOS 2.0'ın şimdilik sadece Çin'deki cihazları kapsadığını belirtelim.

Öte yandan halihazırda pek çok özelliği sızdırılmış olan HyperOS 2.0 hakkında en merak edilen konu sunduğu yeniliklerden ziyade ne zaman diğer akıllı telefon modellerine geleceği. Aktarılanlara göre kullanıcılar bunun için pek fazla beklemeyecek. Güncellemenin kasım ve aralık aylarında birçok model için yayınlanacağı bildiriliyor.

Kasım 2024'te HyperOS 2.0 Güncellemesi Alacak Xiaomi Modelleri

Xiaomi MIX Flip

Xiaomi 13T Pro

Redmi Note 13 Pro+ 5G

Redmi Note 13 Pro 5G

Redmi Note 13 5G

Redmi Note 13

POCO F6 Pro

POCO X6 Pro

POCO X6

POCO M6 Pro

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4

Xiaomi Smart Band 9 Pro

Aralık 2024'te HyperOS 2.0 Güncellemesi Alacak Xiaomi Modelleri

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13

Xiaomi 13 Lite

Xiaomi 12T Pro

Xiaomi 12T

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12

Mi 11 Ultra

Mi 11

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Redmi K50i

Redmi Note 12 Pro+ 5G

Redmi Note 12 Pro 5G

Redmi Note 12 5G

Redmi Note 12S

Redmi 12 5G

Redmi 12

POCO C65

POCO X5 Pro 5G

POCO F5

POCO F5 Pro

POCO F4 GT

Xiaomi Pad 6

Redmi Pad Pro 5G

Redmi Pad Pro

Redmi Pad SE 8.7 4G

Redmi Pad SE 8.7

Redmi Pad SE

POCO Pad

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