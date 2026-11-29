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Hogwarts Legacy'i henüz oynamamış oyuncular için kaçırılmayacak bir kampanya sunuldu. Steam'de başlayan kampanya ile birlikte Hogwarts Legacy​ indirime girdi. Bu kampanya sayesinde oyun daha uygun bir fiyata satın alınabiliyor. Peki, çok sevilen Harry Potter oyunu kaç TL'ye düştü?

Hogwarts Legacy'nin Fiyatı Ne Kadar Oldu?

Steam'de Hogwarts Legacy, yüzde 90 oranında indirime girdi. Hogwarts Legacy, kampanya kapsamında 59.99 dolar (3.044 TL) yerine 5.99 dolar (303 TL) fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Ucuz oyun satın alma fırsatı sunan kampanya, 7 Aralık 2026 tarihinde sona erecek.

Hogwarts Legacy Xbox ve PlayStation mağazalarında yüzde 90 oranında indirime girdi. Oyunun standart sürümü PlayStation mağazasında 3 bin 149 TL'den 314,90 TL'ye düştü. Oyun Xbox mağazasında 2 bin 599 TL yerine 259,90 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Bu arada oyunun PlayStation Plus ve Game Pass kütüphanesinde yer aldığını belirtelim.

Hogwarts Legacy'nin Fragmanı

Hogwarts Legacy Nasıl Bir Oyun?

Harry Potter evreninde geçen Hogwarts Legacy, en iyi aksiyon RPG oyunları arasında yer alıyor. Tek oyunculu moda sahip olan oyunda bir karakter oluşturup Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu'na katılıyoruz. Hogwarts'ta derslere katılıyor, yeni büyüler öğreniyor, iksir hazırlıyor ve farklı karakterlerle tanışıyoruz.

Zamanla okulun dışına çıkarak büyücülük dünyasının farklı bölgelerini keşfedebiliyoruz. Süpürgeyle uçmak da keşif deneyimini oldukça keyifli hâle getiriyor. Açık dünyada dolaşırken fantastik yaratıklarla karşılaşıyor, yan görevler yapıyor ve çeşitli sırları ortaya çıkarıyoruz. Büyücülük dünyasını tehdit eden olayları araştırırken farklı düşmanlarla karşılaşıyoruz.

Savaş sistemi tamamen büyüler üzerine kurulu. Düşmanlara farklı büyüler kullanarak saldırabiliyoruz. Avalanche Software tarafından geliştirilen yapımda karakter gelişimi de oldukça önemli. Yeni kıyafetler, ekipmanlar ve özelliklere sahip olabiliyoruz. 83 Metacritic puanına sahip oyunun Steam'deki en son incelemeleri "çok olumlu" durumda.

Hogwarts Legacy Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10

64-bit Windows 10 İşlemci: Intel Core i5-6600 3.3Ghz / AMD Ryzen 5 1400 3.2Ghz

Intel Core i5-6600 3.3Ghz / AMD Ryzen 5 1400 3.2Ghz RAM: 16 GB

16 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 4 GB / AMD Radeon RX 470 4 GB

NVIDIA GeForce GTX 960 4 GB / AMD Radeon RX 470 4 GB DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 Depolama: 85 GB kullanılabilir alan

Hogwarts Legacy Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10

64-bit Windows 10 İşlemci: Intel Core i7-8700 3.2Ghz / AMD Ryzen 5 3600 3.6 Ghz

Intel Core i7-8700 3.2Ghz / AMD Ryzen 5 3600 3.6 Ghz RAM: 16 GB

16 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 1080 Ti / AMD Radeon RX 5700 XT / Intel Arc A770

NVIDIA GeForce 1080 Ti / AMD Radeon RX 5700 XT / Intel Arc A770 DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 Depolama: 85 GB kullanılabilir alan

Editörün Yorumu

Hogwarts Legacy'yi daha önce oynamıştım ve çok beğenmiştim. Oyunun etkileyici bir atmosfere ve başarılı bir oynanış sistemine sahip olduğunu söyleyebilirim. Hogwarts'ın koridorlarında dolaşmak, yeni büyüler öğrenmek ve süpürgeyle geniş haritayı keşfetmek gibi aktiviteler oyunda uzun süre boyunca keyifli zaman geçirilmesini sağlıyor.