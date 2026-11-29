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Counter-Strike 1.6 ile özdeşleşmiş Dust 2 haritasını bu kez AutoCAD'de oynama fırsatına sahibiz. Mihonder isimli bir geliştiricinin AutoCAD-CS projesi, normalde çok farklı amaçlar için kullanılan mühendislik yazılımını botlara karşı maç yapılabilen bir Counter-Strike 1.6'ya dönüştürüyor. Botlarla oynayarak eğlenceki vakit geçirilebiliyor.

AutoCAD-CS Neler Sunuyor?

AutoCAD-CS, Dust2 haritasını AutoCAD'in vektör çizim araçlarıyla oluşturuyor. Projede AutoLISP ve C# bileşenleri kullanılıyor. Harita üzerinde ateş etmek, zıplamak ve eğilmek gibi temel hareketler de destekleniyor. CT ve T takımlarından birini seçebiliyor, bot atarak 5'e 5 maç yapabiliyorsunuz. Botların zorluk seviyesini değiştirme seçeneğiniz var.

Silah satın alma, bırakma, yerdeki silahları toplama, ateş etme, zıplama, eğilme, şarjör değiştirme, maç skorunu takip etme, takım arkadaşlarını izleme gibi orijinal oyunda mevcut tüm özellikler AutoCAD-CS'de de mevcut. Hareket etmek için WASD tuşları kullanılıyor.

AutoCAD-CS Hangi Sürümlerde Çalışıyor?

Proje, 64 bit Windows üzerinde AutoCAD 2020-2027 sürümlerini destekliyor. Kullanılan AutoCAD sürümüne göre dört farklı derleme var.

AutoCAD sürümü Gerekli .NET sürümü 2020 .NET Framework 4.7 2021-2024 .NET Framework 4.8 2025-2026 .NET 8 2027 .NET 10

AutoCAD'de Counter-Strike Nasıl Oynanır?

AutoCAD üzerinden Counter-Strike 1.6'yı çalıştırmak için AutoCAD-CS GitHub sayfası üzerinden ZIP dosyasını indirip bir klasöre çıkarmanız, AutoCAD'de boş bir proje açıp komut satırına "_APPLOAD" yazarak uygulama yükleyicisini açmanız gerekiyor.

Bir sonraki aşamada klasördeki CS16.lsp dosyasını seçip yükleyebilir, komut satırına "CS16" yazıp Enter tuşuna basabilirsiniz. Oyun durdurulmuş şekilde açıldığında F6 tuşuna basarak kontrolleri etkinleştirebilirsiniz. Eğer oyundan çıkmak isterseniz de F6 tuşu ile kontorlü bırakıp komut satırına "DUSTSTOP" yazabilirsiniz.

AutoCAD-CS'de CS 1.6 Online Oynanabiliyor mu?

AutoCAD-CS şu anlık sadece botlara karşı oynama imkânı sunuyor. İnternet üzerinden diğer oyuncularla maç yapma desteği yok. O yüzden diğer oyunculara karşı mücadele vermek gibi amaçlarla şimdilik kullanılamıyor. Daha ciddi ve gerçek oyunculara karşı maçlar yapmak için oyunun orijinal sürümünü (Steam'de mevcut) yükleyebilirsiniz.

Editörün Yorumu

Doom üzerinde yapılan çalışmalardan zaten en olmadık yerde oyun görmeye alıştık. Counter-Strike 1.6 da yavaş yavaş aynı yola giriyor. AutoCAD'de Dust2 haritasında botlarla maç yapmayı sağlayan bu proje elbette ciddi bir iş değil. Sadece geliştiricinin teknik becerisini gösteren eğlenceli bir çalışma. Bence AutoCAD kullanıcıları tarafından kısa molalarda değerlendirilebilir.