2003 yılında çıkan Silent Hill 3, hayranlar tarafından hazırlanan özel bir projeyle DLSS, FSR ve ışın izleme desteği kazanıyor. Silent Hill 3: Definitive Edition adlı çalışma, eski PC sürümünü 64 bit Windows sistemlere getiriyor. Proje kapsamında geniş ekran desteği ve farklı kamera seçenekleri de sunuluyor.

Silent Hill 3: Definitive Edition Ne Tür Yenilikler Getiriyor?

Silent Hill 3: Definitive Edition projesinin arkasındaki isim, oyunun kodunu modern Windows x64 sistemlerinde çalışabilecek şekilde yeniden derledi. DirectX 12 desteği de bu değişiklikle birlikte geliyor. Desteklenen özellikler arasında şunlar bulunuyor:

64 bit Windows ve DirectX 12 desteği

Geniş ekran çözünürlüğü

NVIDIA DLSS, DLAA ve Reflex

DLSS Frame Generation

AMD FSR ve FSR Frame Generation

İsteğe bağlı DXR ışın izleme

Işın izlemeli gölgeler, yansımalar ve ortam aydınlatması

Klasik ve omuz üstü kamera seçenekleri

Yenilenmiş HD arayüz

Işın izleme her ne kadar şu an test aşamasında olsa da oyunu görüntü kalitesi bakımından orijinal versiyonunda olduğundan çok daha etkileyici hâle geliyor. DLSS ve FSR sayesinde de görüntü daha düşük çözünürlükte işlenip yükseltilerek performans açısından önemli bir artı elde ediliyor.

Silent Hill serisinin olmazsa olmaz yapımlarından biri olan bu oyunun orijinal kamera sistemi, bu özel sürümde de mevcut ama oyuncular dilerse omuz üstü kamera moduna geçebiliyor. Diğer yandan arayüzde de iki farklı seçenek var. Yeniden tasarlanan HD arayüzü kullanabilir veya 2003 yılındaki orijinal tasarıma dönebilirsiniz.

Silent Hill 3 Definitive Edition Performansı Nasıl?

Geliştiricinin testlerinde RTX 4070 ve Ryzen 9 5900X kullanılan bir sistemde ortalama 350 FPS elde edilmiş. Kare oluşturma etkinleştirildiğinde bu değer 600 FPS'ye çıkmış. Reddit'teki kullanıcı deneyimleri ise farklı sonuçlar sağlıyor. Örneğin RTX 5090 ve Ryzen 7 9800X3D kullanan bir oyuncu, bazı bölümlerde FPS değerinin 30 seviyelerine kadar düştüğünü belirtti. Karakter hareket ederken yaşanan takılmalardan bahseden bazı kullanıcılar da var.

Tabii, performansın kişiden kişiye değişmesi biraz da projenin açık beta aşamasında olmasından kaynaklı. İlerleyen süreçte mevcut sorunlar daha kapsamlı ele alınacak, olası hatalar giderilecek ve daha çok sistem için optimize edilerek minimum hataya sahip hâle getirilecektir.

Silent Hill 3 Definitive Edition, Linux Desteği Sunuyor mu?

Linux desteği mevcut sürümde yok. Geliştirici, Reddit üzerinden yaptığı açıklamada Linux sürümünü birkaç hafta içinde sunmayı planladığını belirtti. Bu sürümün Steam Deck desteğini de beraberinde getirmesi bekleniyor. Windows sürümünün de 64 bit Windows 10 ve Windows 11 sistemlerinde çalıştığını belirtelim. Windows kullanıyorsanız unutmamalısınız ki DirectX 12 destekli bir ekran kartı ve Microsoft Visual C++ 2015-2022 x64 paketi de gerekiyor. Ayrıca DLSS için uyumlu NVIDIA RTX ekran kartı, ışın izleme içinse DXR desteği şart.

Silent Hill 3: Definitive Edition Nasıl İndirilir?

Oyunun bu özel sürümü, "Silent-Hill-3-Definitive-Edition" GitHub sayfası üzerinden indirilebiliyor. Yaklaşık 106 MB boyutundaki SH3DE_Setup.exe dosyası, oyunun kendisini içermiyor. Kurulum için Silent Hill 3'ün orijinal PC sürümüne sahip olmanız gerekiyor. Kurulum sürecinde bilgisayardaki orijinal oyun klasörü bulunup gerekli değişiklikler uygulanıyor. Bu sayede mevcut kayıt dosyaları da aynı kalıyor.

Editörün Yorumu

Silent Hill 3'ün bu kadar kapsamlı şekilde elden geçirilmesi oldukça iyi bir gelişme. Klasik kamera sistemini kullanmaya devam etme seçeneği de yerinde bir karar olmuş. Omuz üstü kamera isteyen kullanabilir, nostalji sevenler ise eski kamera açısını kullanmayı sürdürebilir.

Açıkçası ben şu an projeden yüksek performans beklemekten ziyade eski PC sürümünün sorunlarını ne ölçüde çözebileceğini merak ediyorum. Şu an beta sürümünde. Bunu görmek içinse biraz daha zamana ihtiyaç var. Eğer hayal ettiğim noktaya gelirse gerçekten de sağlam bir proje olacaktır.