Xiaomi'nin Kendi İşlemcisi: İşte Rakip Olacağı Snapdragon Modeli!

Apple, Samsung, Google ve Huawei'yi diğer telefon üreticilerin ayıran önemli bir detay bulunuyor. Hayır, düşündüğünüz gibi üçünün en büyük üretici olduğundan bahsetmiyoruz. Bu markaların ortak noktası telefonlarında kendi geliştirdikleri işlemcileri kullanmaları. Bu markalara Xiaomi ile bir yenisi ekleniyor.

Xiaomi'nin İşlemcisi Snapdragon 8 Gen 1'e Rakip Olacak

Xiaomi'nin kendi işlemcisini geliştirmek için çalıştığını daha önce sizlere duyurmuştuk. Sızdırılan yeni bilgiler söz konusu işlemcinin bazı detaylarını gün yüzüne çıkardı.

Xiaomi'nin üreteceği ilk işlemcinin TSMC'nin ikinci nesil 4 nm fabrikasyon sürecini temel aldığı ve 2022 yılında popüler olan Snapdragon 8 Gen 1 ile benzer bir performansa sahip olduğu söyleniyor. 5G modemin Unisoc tarafından sağlandığı ve 2025'in ilk yarısında piyasaya sürüleceği de paylaşılan diğer bilgiler arasında yer alıyor.

Bu kapsamda Xiaomi'nin ilk işlemcisini giriş - orta seviye telefonlarına konumlandıracağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Son olarak önemli bir detayı da paylaşmak isteriz: Xiaomi ilk kez akıllı telefonları için işlemci geliştirmiyor. 2017 yılında piyasaya sürülen Mi 5C modeli Surge S1 işlemciden güç alıyordu.

Xiaomi bu işlemcinin yeni modeli üzerinde çalıştığını duyurduktan kısa süre sonra planlarını askıya almıştı. Şirket o zamandan bu yana güç / pil yönetimi ve görüntüleme gibi alanlar için küçük işlemciler geliştiriyor.