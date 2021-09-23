Xiaomi Litvanya'nın İddialarına Yanıt Verdi

Xiaomi, Litvanya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalara yanıt verdi. Kurum tarafından yapılan açıklamaların gerçeği yansıtmadığını belirten şirket, soru işareti yaratan detaylar hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Xiaomi, Litvanya'nın İddialarını Reddetti

Xiaomi tarafından yapılan basın açıklamasında aşağıdaki ifadelere yer verildi:

"22 Eylül 2021 tarihinde basında yer alan haberlere ilişkin; Xiaomi cihazları, kullanıcılara gelen ya da giden iletişimleri sansürlemez. Xiaomi, akıllı telefon kullanıcılarının telefonla arama, web'de arama, web'de gezinme veya üçüncü taraf iletişim yazılımlarının kullanımı gibi kişisel davranışlarını asla kısıtlamamıştır veya engellememiştir, hiçbir zaman da kısıtlamayacak veya engellemeyecektir. Xiaomi, kullanıcıların yasal haklarına saygılıdır ve bu hakları korur. Xiaomi, Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü'ne (GDPR) uygun bir şekilde hareket etmektedir."

Neler Yaşanmıştı?

Litvanya Savunma Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Litvanya Siber Güvenlik Merkezi, Çinli akıllı telefon markalarının 'yerleşik sansür özelliği' ile geldiğine yönelik resmi açıklamada bulunmuştu.

Kurum tarafından yapılan açıklamaya göre "Özgür Tibet", "Yaşasın Tayvan'ın bağımsızlığı" ve "demokrasi hareketi" gibi ifadeleri algılayabilen cihazlar, gerekli durumlarda bunları sansürleyebilme yeteneğine sahip.

Kurum tarafından yayımlanan raporun devamında Xiaomi Mi 10T 5G modelinde tespit edilen bu özelliğin Avrupa Birliği bölgesi için kapalı tutulduğu ancak istenildiği takdirde herhangi bir zamanda uzaktan açılabileceği vurgulanmıştı.

Ayrıca raporda Xiaomi'nin kullanım verilerini Singapur'daki bir sunucuya şifrelenmiş bir şekilde ilettiği belirtilirken, Huawei tarafında da güvenlik açıklarının bulunduğu belirtildi. Buna karşın raporda OnePlus için bir tehlikenin tespit edilemediği vurgulanmıştı.