Xiaomi Logosu Değişti: İşte Yeni Xiaomi Logosu

Xiaomi logosu güncellendi. Şirket yeni logosunu düzenlediği etkinlikte tanıttı. Logo yeniden tasarlandı ve eski logo ile kıyasla çok ufak değişikliklere sahip.

Xiaomi Logosu Değişti: Yeni Xiaomi Logosu Açıklandı

Yeniden tasarlanan Xiaomi logosu bazı simge paketlerine çok benzeyen yuvarlatılmış köşelere sahip. Eski logo kare şeklindeydi. Yeni logo, Musashino Sanat Üniversitesi profesörü ve Nippon Tasarım Merkezi (NDC) Başkanı Kenya Hara tarafından tasarlandı.

Xiaomi, tasarımcının tasarım için "süper elips" matematik formülünü kullandığını açıkladı. Yapılan açıklamada logo ile ilgili şu cümlelere yer verildi: "Dik açılı bir nesneyle karşılaştırıldığında, daire daha çevik bir şekildir; bu, Xiaomi'nin esnekliğinin, acımasızlığının ve ileriye gitme isteğinin mükemmel bir temsilidir."

Xiaomi, kurumsal rengi olarak turuncuyu kullanmaya devam edeceğini ve bu nedenle logonun renginin değişmediğini söylüyor. Bununla birlikte, yüksek kaliteli ürünler için tamamlayıcı renkler olarak logonun Siyah ve Gümüş varyantları kullanılacak.

Logonun yanında şirketin adına daha estetik bir görünüm kazandıran yeni tipografi de bulunuyor. Xiaomi, marka kimliğine daha çevik bir görünüm istediğini belirtiyor. Hemen aşağıdan yeni logo ve tipografiye göz atabilirsiniz.

Yeniden tasarlanan "MI" tipografisinin yanı sıra, daha önce kareli logonun köşelerinde daha yumuşak, daha yuvarlak bir kontur benimseyen yeni logo, artık estetik açıdan daha hoş görünüyor. Xiaomi, marka logosu kullanımının geleneksel kurallarını bozarak ilk kez yeni bir dinamik logo formatını benimsiyor.

Yeni logo karenin dört köşesine sabitlenmemiş, içeriğe uyum sağlayarak en uygun konuma yerleştirilmiş durumda. Yeni dinamik logo felsefi düşünceyi daha da kucaklayarak logoyu gerçekten “Canlı” hale getirmekte.

Xiaomi, varlığını kitlelerden birinci sınıf kullanıcılara, teknolojiden sanat alanına, çevrimiçinden çevrimdışına ve tüm dünyada genişleterek yeni bir on yılı başlatıyor. Bu yeni marka kimliği, Xiaomi'yi önümüzdeki on yılda ileriye taşıyacak.

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