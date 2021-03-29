Xiaomi Mi Band 6 Özellikleri ve Fiyatı Açıklandı

Xiaomi Mi Band 6 özellikleri ve fiyatı - Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, uzun süredir merakla beklenen akıllı bilekliğini duyurdu. Akıllı bileklik hakkındaki tüm detayları bir araya getirdik. Gelin hep beraber yeni tanıtılan Mi Band 6'ya yakından bakalım.

Xiaomi Mi Band 6 Özellikleri ve Fiyatı

Ekran: 1,56 inç AMOLED dokunmatik ekran

1,56 inç AMOLED dokunmatik ekran Batarya: 125 mAh Lipo pil, 2 saatten daha az zamanda şarj oluyor ve 14 güne kadar kullanım sunuyor.

125 mAh Lipo pil, 2 saatten daha az zamanda şarj oluyor ve 14 güne kadar kullanım sunuyor. Sensörler: PPG kalp atış hızı sensörü, 3 eksenli ivmeölçer, 3 eksenli jiroskop

PPG kalp atış hızı sensörü, 3 eksenli ivmeölçer, 3 eksenli jiroskop Uyumluluk: Mi Wear uygulaması, Mi Fit uygulaması ve Strava ile uyumlu. Android 5.0 ve üstü, iOS 10 ve üstünde uyumlu.

Mi Wear uygulaması, Mi Fit uygulaması ve Strava ile uyumlu. Android 5.0 ve üstü, iOS 10 ve üstünde uyumlu. Takip Edebildiği Aktiviteler: 30 fitness modu (6 otomatik algılama modu: yürüme, koşu bandı, bisiklet, kürek çekme, eliptik) SpO2 izleme, Uyku izleme (Uykuda nefes alma kalitesi, REM ve şekerlemeler) Nefes egzersizi, Stres izleme.

30 fitness modu (6 otomatik algılama modu: yürüme, koşu bandı, bisiklet, kürek çekme, eliptik) SpO2 izleme, Uyku izleme (Uykuda nefes alma kalitesi, REM ve şekerlemeler) Nefes egzersizi, Stres izleme. Kayış Renkleri: Siyah, Turuncu, Sarı, Zeytin, Fildişi, Mavi.

Siyah, Turuncu, Sarı, Zeytin, Fildişi, Mavi. Suya Dayanıklılık: 5 ATM

Xiaomi Mi Band 6 Fiyatı ise şu şekilde:

Xiaomi Mi Band 6 standart sürümü fiyatı : 35 dolar. Vergiler hariç 286 TL.

: 35 dolar. Vergiler hariç 286 TL. Xiaomi Mi Band 6 NFC sürümü fiyatı : 42 dolar. Vergiler hariç 343 TL.

: 42 dolar. Vergiler hariç 343 TL. Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi: Henüz açıklanmadı.

1.56 inç AMOELED dokunmatik ekrana sahip olan Mi Band 6, 125 mAh bataryadan güç alıyor. Xiaomi'ye göre, Mi Band 6'nın ekranı Mi Band 5'teki 1.1 inçlik ekrandan %50 daha büyük. Cihazın bataryasının 2 saatten daha az bir zamanda şarj olduğu ve akıllı bilekliğin 14 güne kadar bekleme süresi sunduğu şirket tarafından paylaşılan bilgiler arasında. Xiaomi'nin teknik özellik sayfasında Mi Band 6'ya hangi yonga setinin güç verdiğini açıklamadı. Akıllı bilekliğin işlemcisi bilinmezlini korumakta.

Xiaomi, Mi Band 6'nın bir PPG kalp atış hızı sensörüne, bir Sp02 sensörüne, 3 eksenli bir ivmeölçere ve 3 eksenli bir jiroskop sensörüne sahip olduğunu söylüyor. Şirket, standart modelden biraz daha pahalı olmasına rağmen, giyilebilir cihazın ayrı bir NFC sürümünü de sunuyor. Mi Band 6, özelleştirilebilir bir işlev modülü, 30 fitness modu (6'sı giyilebilir cihaz tarafından otomatik olarak algılanır), uyku izleme ve stres izleme özelliklerine sahip.

Akıllı bileklik 5 ATM'e kadar suya dayanıklı. Ellerinizi yıkarken veya havuza girerken bilekliği çıkarmanıza gerek yok. Çoğu akıllı saatin aksine, Mi Band 6 tek bir şarjla kolayca bir haftadan uzun süre kullanım sunuyor. 125 mAh bataryası ile Mi Band 6, 14 günden fazla sürekli kullanıma dayanabilir.

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