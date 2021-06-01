Türkiye'de Xiaomi Mi 11 ile Çekilen Film Yayımlandı

Türkiye'de Xiaomi Mi 11 ile çekilen film paylaşıldı. Xiaomi'nin global filmlerinin ve videolarının prodüksiyonunu gerçekleştiren Xiaomi Studios, Journey isimli filmi YouTube üzerinden yayımladı.

Xiaomi Mi 11 ile Çekilen Film Yayında

Xiaomi Studios, ülkemizde çekilen Journey isimli filmi popüler video paylaşım platformu YouTube üzerinden yayımladı. Türkiye'de Xiaomi Mi 11 ile çekilen ilk film olma özelliğine sahip olan Journey'in yönetmenliğini Gizem Kuru üstlendi.

Tamamı profesyonel ayarlar ile çekilen filmde Mi 11 modelinin 4K görüntü kalitesinde 24, 30 ve 60 kare çekim özelliklerinden yararlanıldı. 1 dakika 47 saniye uzunluğundaki filmde ayrıca hızlandırma ve yavaşlatma teknikleri kullanıldı. Bu sayede bazı sahneler için derinlik etisi yaratıldı.

Çekimleri 3 gün süren kısa film projesi, genç bir kızın her gün batımında hissetiği duyguları ve geceleri neden gündüzlerden daha çok sevdiğini konu alıyor. İstanbul'da geçen film, ana karakterin Kadiköy'den Karaköy'e giden bir feribotta gün batımını izleyip düşüncelere daldığını göstererek başlıyor.

Geçmişteki anılarını hatırlayan ana karakter, günbatımının kendisinde uyandırdığı hislerin nedenlerini anlatıyor. Filmin yönetmenliğini üstlenen Gizem Kuru, kısa film projesine ilişkin oldukça önemli açıklamada bulundu. Kuru, "Cep telefonlarının bugünün anılarını yaratmakta ve onları geleceğe taşımakta ne kadar önemli olduğunu biliyoruz" dedi ve açıklamasına şu sözler ile devam etti:

"Onlar, hayatlarımızın içindeki en özel anlara tanıklık eden hatta onları bizim için inşa eden ürünler. 'Journey' filminde de bu içgörü ile hareketle, anılarımıza olan yolcuğu işlemek istedim. Xiaomi Mi 11, bana hem gündüz hem de gece içinde yarattığımız anıların ifade edilmesi için harika bir fırsat sundu." "Telefonun video özellikleri profesyonel bir film çekmeye yetecek kadar iyi. Üç farklı lensin varlığı ve 4K video kaydında farklı FPS özelliklerinde kayıt alınabilmesi, Pro ayarlarda ışık dengesinin kolayca ayarlanabilmesi bu film çekimlerinde bize kaliteli sonuçlar verdi. Xiaomi Studios’un böylesine önemli bir projesinde yönetmen olarak yer almaktan dolayı çok mutluyum."

1 dakika 47 saniye uzunluğundaki kısa filmi aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

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