Xiaomi Mi 11 Lite Özellikleri Ortaya Çıktı

Xiaomi Mi 11 Lite özellikleri, Twitter üzerinden yapılan paylaşımlarla ortaya çıkmış olabilir. Akıllı telefonlara dair sızıntı haberler yayınlayan farklı Twitter kullanıcıları, 16 Mart'ta çeşitli görseller paylaştılar. Xiaomi'nin yeni orta segment canavarının özelliklerinin belli olduğunu iddia eden kullanıcılar, telefonun donanımsal özelliklerini aktardılar.

İlk olarak Xiaomiui takma isimli Twitter kullanıcısı, yeni modelin kutusunun görselini paylaştı. Görselde telefonun 10 bit renk derinliği bulunan 90Hz OLED panelle geleceğini belirtiliyordu. Bununla birlikte 64MP üçlü arka kamera bulandıracağı ve işlemci olarak Snapdragon 732G kullanacağı belirtiliyordu. Kutu görselinin ardından telefonun arka tasarımı ve ayarlar ekranından bazı ekran görüntüleri de geldi.

Yaşanan sızıntılar sonrasında Xiaomi Mi 11 Lite 4G modelinin Çin ve Hindistan modelleri arasında farklılıklar olduğu da görüldü. Mi 11 Lite'ın Çin versiyonunda mikro kamerası bulunurken, Hindistan'da ise serinlik algılayıcı sensör barındırdığı görüldü. Çin versiyonunun globalde çıkacak olan versiyon olduğu ise yine söylenenler arasında yerini aldı.

Derinlik algılayıcı sensörün 5MP çözünürlükte olduğunun altı çizilirken, ikinci kameranın ise 8MP geniş açılı sensör ile geleceği belirtildi. Ana kamera ise yukarıda da aktardığımız gibi 64MP olacak.

Mi 11 Lite 4G spec's leaked



•OLED Punch-Hole Display with 90Hz refresh rate

•Snapdragon 732G

•64MP Triple Rear Camera



Via : @xiaomiui#Xiaomi #Mi11Lite #Mi11Lite5G pic.twitter.com/6TcqbfuzhB — Technology Edge (@Tech_EdgeTE) March 16, 2021

Xiaomi Mi 11 Lite Özellikleri Listesi