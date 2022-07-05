Xiaomi Mi 7 Band Pro Tanıtıldı

Leica markalı Xiaomi 12S serisinin 3 telefonu ve aralarından en önemlisi Xiaomi 12S Ultra geçtiğimiz günkü Xiaomi etkinlikte tanıtıldı ancak etkinlikte tek tanıtılan cihazlar onlar değildi. Xiaomi etkinlikte ayrıca Mi Band 7 Pro'yu da tanıttı.

Pro modeli, Mi Band 7 ekranından yatay olarak daha geniş olan 1.64 inç ekrana sahip. Ayrıca Redmi Smart Band 7 Pro'nun 1.47 inç ekranından da daha büyük. Xiaomi Mi Band 7 Pro'nun AMOLED ekranı 326ppi "retina seviyesi" piksel yoğunluğuna sahip. Ekstra yüzey alanı, sağlık verilerini ve bildirimleri görüntülemek için daha fazla alan sunuyor. Normal Mi Band 7'deki (16:9'a karşı 25.5:10) 192 x 490 piksele ve Redmi Band 7 Pro'daki 320 x 360 piksele kıyasla 280 x 456 piksel çözünürlüğe sahip.

Pro sürümün diğer önemli avantajı, yerleşik GPS alıcısına sahip olması. GPS, GLONASS, Galileo, Beidou ve QZSS'yi de destekliyor. Ekrana geri dönersek Pro olmayan sürüme kıyasla bir başka gelişme, otomatik parlaklık sağlayan ortam ışığı sensörü. Keza yeni Mi Band 7 Pro'da Her Zaman Açık Ekran modu da mevcut. Xiaomi ayrıca 180'den fazla yeni saat yüzü tasarladığını da belirtiyor.

Her Türden Spor, Egzersiz, Eğlence Bir Arada: Xiaomi Mi Band 7 Pro

Mi Band 7 Pro, tüm gün kalp atış hızı ve kan-oksijen takibi de yapabiliyor. SpO2 seviyelerinizin çok düşük olduğunu algılarsa sizi bilgilendiriyor ve üç aşamayı takip eden gelişmiş uyku izleme özelliğiyle de dikkat çekiyor. Bunlar hafif, derin ve REM uykusu.

Saat, 10 koşu parkuru da dâhil olmak üzere 117 egzersiz modu ile birlikte geliyor. Bunların arasında birkaç beceri seviyesi için aralıklı koşu denemeleri, orta yoğunlukta aralıklı antrenman (MIIT), aerobik dayanıklılık antrenmanı ve daha fazlası yer alıyor. Atılan günlük adımlar, yakılan kaloriler veya diğer ölçümler için madalyalar kazanarak arkadaşlarınızı sağlıklı kalma oyunu oynamaya bile davet edebilirsiniz.

Ek olarak, saat 5ATM su geçirmezlik derecesine sahip, bu sayede havuzda yüzebilirsiniz. 235mAh bataryaya sahip olan saatin normal kullanımda 12 gün veya yoğun kullanımda 6 gün sürmesi beklenirken, şarj süresi ise yaklaşık 1 saat.

Xiaomi Band 7 Pro bugün Çin'de satışa sunulacak ve saatin gelecekte küresel pazarda da yerini alması bekleniyor.