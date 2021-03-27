Xiaomi Mi Band 6 Tanıtım Tarihi Açıklandı

Xiaomi Mi Band 6 tanıtım tarihi belli oldu. Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi, resmi Twitter hesabı üzerinden bir duyuru yaparak Mi Band serisinin yeni üyesini ne zaman tanıtacağına ilişkin bir tarih paylaştı. Tanıtım tarihinin yanı sıra akıllı bilekliğin renk çeşitlerini gün yüzüne çıkaran bir video da paylaşıldı. Şirket tarafından yapılan açıklamaya dair tüm ayrıntılar haberimizde.

Xiaomi Mi Band 6 Tanıtım Tarihi Ne Zaman?

Günümüzde giyilebilir teknoloji ürünleri tıpkı akıllı telefonlar gibi hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Akıllı bileklikler, giyilebilir teknoloji ürünleri arasında oldukça popüler durumda. Bileklikler özellikle spor yapan kişiler için oldukça kullanışlı bir ürün olarak karşımıza çıkıyor. Xiaomi firmasının Mi Band serisi, akıllı bileklik modelleri arasında çok popüler durumda.

Dünya genelinde çok sayıda kullanıcı tarafından kullanılan Mi Band serisine yeni bir üye katılacak. Çin merkezli teknoloji devi, resmi Twitter hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı. Şirket tarafından yapılan açıklamada, popüler bileklik serisinin yeni modelinin ne zaman tanıtılacağı bilgisi yer aldı. Paylaşılan bilgilere göre Mi Band 6, 29 Mart 2021 tarihinde tanıtılacak.

Are you ready for the brand new #MiSmartBand6?



It’s time to start making your new exercise plans!



Don't miss the Xiaomi 2021 New Product Launch at 19:30 (GMT+8) on March 29.



Stay #OneStepAhead and discover all during the #XiaomiMegaLaunch pic.twitter.com/xB7mceUT3a — Xiaomi (@Xiaomi) March 26, 2021

Şirket tarafından yapılan paylaşım yoğun ilgi ile karşı karşıya kaldı. Söz konusu cihazın resmi teknik özelliklerini merak eden kullanıcılar sabırsızlıkla 29 Mart Pazartesi gününü beklemeye başladı. Xiaomi Ürün Pazarlama Müdürü ve Global Sözcüsü Abi Go da söz konusu teknolojik cihazı bekleyen kullanıcılar için önemli bir paylaşımda bulundu.

Abi Go, "Mi Smart Band 6 geliyor" ifadelerini kullanarak bir video paylaştı. Paylaşılan videoda, cihazın renk seçenekleri yer alıyor. Görünüşe göre milyonlarca kullanıcı tarafından merak içerisinde beklenen bileklikte sarı, gri, turuncu, koyu yeşil ve açık yeşil renk seçenekleri yer alacak. Toplamda 5 adet renk seçeneği sunacak bileklik, çok sayıda kullanıcıyı memnun edecektir.

Geçtiğimiz aylarda sızdırılan özellikler arasında Amazon'Un Alex akıllı ses asistanı desteği ve SpO2 sensörü yer alıyordu. Bilekliğin NFC ve NFC olmayan sürümlere sahip olacağı iddia ediliyor. Söylentilere göre bileklikte dahili GPS yer alacak. Cihazın ayrıca serinin diğer ürünlerine kıyasla daha yüksek çözünürlük sunması bekleniyor.