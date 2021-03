Xiaomi Mi Band 6 Tanıtım Tarihi Açıklandı

Xiaomi Mi Band 6 tanıtım tarihi belli oldu. Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi, resmi Twitter hesabı üzerinden bir duyuru yaparak Mi Band serisinin yeni üyesini ne zaman tanıtacağına ilişkin bir tarih paylaştı. Tanıtım tarihinin yanı sıra akıllı bilekliğin renk çeşitlerini gün yüzüne çıkaran bir video da paylaşıldı. Şirket tarafından yapılan açıklamaya dair tüm ayrıntılar haberimizde.

Günümüzde giyilebilir teknoloji ürünleri tıpkı akıllı telefonlar gibi hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Akıllı bileklikler, giyilebilir teknoloji ürünleri arasında oldukça popüler durumda. Bileklikler özellikle spor yapan kişiler için oldukça kullanışlı bir ürün olarak karşımıza çıkıyor. Xiaomi firmasının Mi Band serisi, akıllı bileklik modelleri arasında çok popüler durumda.

Dünya genelinde çok sayıda kullanıcı tarafından kullanılan Mi Band serisine yeni bir üye katılacak. Çin merkezli teknoloji devi, resmi Twitter hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı. Şirket tarafından yapılan açıklamada, popüler bileklik serisinin yeni modelinin ne zaman tanıtılacağı bilgisi yer aldı. Paylaşılan bilgilere göre Mi Band 6, 29 Mart 2021 tarihinde tanıtılacak.

Are you ready for the brand new #MiSmartBand6?



It’s time to start making your new exercise plans!



Don't miss the Xiaomi 2021 New Product Launch at 19:30 (GMT+8) on March 29.



Stay #OneStepAhead and discover all during the #XiaomiMegaLaunch pic.twitter.com/xB7mceUT3a