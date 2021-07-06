Xiaomi Mi Pad 5, Mi MIX 4, MIUI 13 ve Mi CC11 Çıkış Tarihi Sızdırıldı

Xiaomi Mi Pad 5, Mi MIX 4 MIUI 13 ve Mi CC11 çıkış tarihi ortaya çıktı. Peki, 2021 yılının ikinci yarısında MIUI 13 de dahil olmak üzere bir dizi yeni ürününü piyasaya sürmesi beklenen Xiaomi'nin planında neler var?

Xiaomi Mi Pad 5, Mi MIX 4 MIUI 13 ve Mi CC11 Ne Zaman Çıkacak?

Çin merkezli teknoloji şirketinin 2021 yılının ikinci yarısında çıkması beklenen ürünleri hakkında söylentiler sürekliliğini korurken bu söylentilere son birkaç haftadır devam eden söylentiler de eklendi. Bu bilgiler yaklaşan cihazlar hakkında oldukça kapsamlı bilgileri de içerdi.

Weibo'dan 禿然熊猫 (Bald Panda) isimli bir kişinin iddiasına göre Xiaomi'nin Mi Pad 5, Mi MIX 4 MIUI 13 ve Mi CC11 ürünlerini tanıtacağı tarih ağustos ayını işaret ediyor. İddiaya göre şirket, lansmanı ağustos ayına denk getirmeyi hedefliyor.

Yukarıda yer alan cihazlar, şirketin 2021 yılının ikinci yarısında duyuracağı cihazların tamamını içermiyor. Xiaomi'nin 2021 yılının sonuna doğru en az 13 tane daha cihazı piyasaya sürmesi bekleniyor. Mi CC11'in söz konusu 13 cihazdan biri olabileceğini belirtmekte fayda var.

MIUI 13 Güncellemesi Alacak Telefonlar

Trak.in tarafından aktarılan bilgilere göre MIUI 13 güncellemesi birden fazla Redmi, Xiaomi ve Paco telefona gelecek. Bu telefon ise şunlardan oluşuyor: