Xiaomi Mi Pad 5, Mi MIX 4, MIUI 13 ve Mi CC11 Çıkış Tarihi Sızdırıldı
Xiaomi Mi Pad 5, Mi MIX 4 MIUI 13 ve Mi CC11 çıkış tarihi hakkında güvenilir kaynak tarafından yeni bir söylenti daha ortaya atıldı. İşte bütün ayrıntılar!
Xiaomi Mi Pad 5, Mi MIX 4 MIUI 13 ve Mi CC11 çıkış tarihi ortaya çıktı. Peki, 2021 yılının ikinci yarısında MIUI 13 de dahil olmak üzere bir dizi yeni ürününü piyasaya sürmesi beklenen Xiaomi'nin planında neler var?
Xiaomi Mi Pad 5, Mi MIX 4 MIUI 13 ve Mi CC11 Ne Zaman Çıkacak?
Çin merkezli teknoloji şirketinin 2021 yılının ikinci yarısında çıkması beklenen ürünleri hakkında söylentiler sürekliliğini korurken bu söylentilere son birkaç haftadır devam eden söylentiler de eklendi. Bu bilgiler yaklaşan cihazlar hakkında oldukça kapsamlı bilgileri de içerdi.
Weibo'dan 禿然熊猫 (Bald Panda) isimli bir kişinin iddiasına göre Xiaomi'nin Mi Pad 5, Mi MIX 4 MIUI 13 ve Mi CC11 ürünlerini tanıtacağı tarih ağustos ayını işaret ediyor. İddiaya göre şirket, lansmanı ağustos ayına denk getirmeyi hedefliyor.
Yukarıda yer alan cihazlar, şirketin 2021 yılının ikinci yarısında duyuracağı cihazların tamamını içermiyor. Xiaomi'nin 2021 yılının sonuna doğru en az 13 tane daha cihazı piyasaya sürmesi bekleniyor. Mi CC11'in söz konusu 13 cihazdan biri olabileceğini belirtmekte fayda var.
MIUI 13 Güncellemesi Alacak Telefonlar
Trak.in tarafından aktarılan bilgilere göre MIUI 13 güncellemesi birden fazla Redmi, Xiaomi ve Paco telefona gelecek. Bu telefon ise şunlardan oluşuyor:
- Redmi K40
- Redmi K40 Pro
- Redmi K40 Pro+
- Redmi K40 Gaming Enhanced Edition
- Redmi K30 Ultra
- Redmi K30i 5G
- Redmi K30 5G Racing
- Redmi Note 9 Pro
- Redmi Note 9
- Redmi K30 Pro Zoom
- Redmi K30 Pro
- Redmi Note 9S
- Redmi Note 9 Pro Max
- Redmi 9 Prime
- Redmi 9i
- Redmi 9
- Redmi 9A
- Redmi 9C
- Redmi 10X Pro 5G
- Redmi 10X 5G
- Redmi 10X 4G
- Redmi 9
- Redmi K20 Pro Premium
- Redmi K30
- Redmi K30 5G
- Redmi K20 Pro
- Mi 11 Ultra
- Mi 11
- Mi 11 Pro
- Mi 11X
- Mi 11X Pro
- Mi 11 Lite
- Xiaomi Mi 10T Pro
- Xiaomi Mi 10T
- Xiaomi Mi 10T Lite
- Xiaomi Mi Note 10 Lite
- Xiaomi Mi 10 5G
- Xiaomi Mi 10 Ultra
- Xiaomi Mi Note 10
- Xiaomi Mi Note 10 Pro
- Xiaomi Mi 10 Youth 5G
- Xiaomi Mi 10 Lite 5G
- Xiaomi Mi 10 Pro 5G
- Xiaomi Mi CC9 Pro
- Xiaomi Mi Mix Alpha
- Xiaomi Mi 9 Pro 5G
- Xiaomi Mi 9 Pro
- Xiaomi Mi 9 Explorer
- Poco X3
- Poco X3 (NFC)
- Poco X3 Pro
- Poco M3
- Poco M2 Pro
- Poco M2
- Poco F2 Pro / Poco X2 Pro
- Poco X2
- Poco C3
- Poco M3 Pro 5G
- Black Shark 3 Pro
- Black Shark 3
- Black Shark 2 Pro
- Black Shark 2
- Black Shark 3S
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