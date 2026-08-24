Xiaomi, Çok Güçlü Robot Süpürge Tanıttı! 220'den Fazla Engeli Tanıyor

Xiaomi, yeni robot süpürgesi Mijia 7C'yi tanıttı. Süpürme ve paspas işini tek bir cihazda birleştirerek oldukça işlevsel hâle gelen model, düz bir bez sürüklemek yerine dönen bir rulo kullanıyor. Özellikle zorlu lekeleri çıkarmakta oldukça iyi bir iş ortaya koyan cihaz, yüksek emiş gücü sayesinde ise can sıkıcı kirleri giderebiliyor.

Xiaomi Mijia 7C'nin Özellikleri Neler?

Emiş gücü: 30.000 Pa

30.000 Pa Paspas sistemi: Döner rulo

Döner rulo Rulo dönüş hızı: 200 RPM

200 RPM Temiz su sistemi: Sürekli su beslemesi

Sürekli su beslemesi Engel algılama: Yapay zeka kamerası ve doğrusal lazer

Yapay zeka kamerası ve doğrusal lazer Tanımlanan engel sayısı: 220'den fazla

220'den fazla Halı algılama: Ultrasonik sensör

Ultrasonik sensör Paspas kaldırma: 10 mm

10 mm Eşik aşma: 2 cm

2 cm Robot yüksekliği: 9 cm

9 cm Toz torbası: 2,5 L

2,5 L Temiz su haznesi: 4 L

4 L Kirli su haznesi: 3,5 L

3,5 L Paspas kurutma: Sıcak hava

Sıcak hava Kurutma süresi: 2 saate kadar

2 saate kadar Toz torbası kullanım süresi: 75 güne kadar

Mijia 7C'nin Emiş Gücü Ne Kadar Yeterli?

Yeni robot süpürgenin emiş gücü 30.000 Pa olarak açıklandı. Bu değere bakılacak olursa toz, kırıntı, saç ve kedi köpek tüyleri gibi günlük yaşamda oluşabilecek çeşitli kir ve tozlara karşı oldukça iyi bir performans sunacağı ortada. Özellikle de halılarda yüksek çekiş gücünün avantajı görülebilir.

Tabii, burada küçük bir parantez açmakta fayda var. Emiş gücü, bir robot süpürgenin temizlik performansı üzerinde belirleyici tek unsur değil. Fırçanın yapısından tutun da robotun zemine uyguladığı temasa kadar birçok faktör önemli rol oynuyor. Fakat çalışma biçimine ve genel olarak özelliklerine baktığımızda temizlik sürecinin kusursuz olduğunu, dolayısıyla temizlik performansının ideal seviyede olacağını görüyoruz.

Mijia 7C'nin Paspas Sistemi Nasıl Çalışıyor?

Mijia 7C, düz bir paspas pedi yerine 200 RPM hızında dönen bir rulo ile geliyor. Temiz su, rulo üzerinden sürekli olarak akıyor. Bu sayede rulo zemine temas ederken aynı zamanda temiz suyla çalışıyor. Elle paspas yaparken uygulanan basınca benzer bir etki oluşturuyor. Amaç ise kahve ve yağ gibi lekelerde daha etkili temizlik sağlaması.

Mijia 7C, Engelleri Nasıl Algılıyor?

Mijia 7C, yapay zeka destekli kamerayı doğrusal lazer engel algılama sistemiyle beraber kullanıyor. Şirkete göre robot süpürge, 220'yi aşkın nesneyi tanımlayabiliyor. Bu gelişmiş engel tanıma sistemi sayesinde düşük ışıklı ortamlarda da çalışabiliyor. Yan lazer sensörü de duvarlara ve diğer kenarlara yakın ilerlemesine olanak tanıyor. Köşeye geldiğinde paspas rulosunu dışarı doğru uzatabiliyor, yan fırçalar da kalan kısımları temizleyebiliyor.

Robot, sert zemin ile halıyı ultrasonik sensör yardımıyla ayırt ediyor. Halı algılanır algılanmaz paspas rulosu 10 mm kadar yukarı kalkıyor. Bununla beraber emiş gücü de artıyor. Bu, halının ıslanmasını önlemeye yardımcı olurken yüksek emiş gücü sayesinde de halıdaki toz ve tüyler daha iyi bir şekilde toplanabiliyor. Bu arada robotun 2 cm yüksekliğindeki eşikleri aşabildiğini de not düşelim.

Mijia 7C, Temizlikten Sonra Ne Yapıyor?

Robot süpürge, temizlik işini tamamladıktan sonra istasyonuna dönüyor. İstasyon paspası yıkıyor, sıcak hava ile kurutuyor. Tabii, kurutma işlemi 2 saate kadar zaman alabiliyor. Tozlar ise 2,5 litre kapasiteli antibakteriyel torbada toplanıyor. Xiaomi, bu torbanın kullanım koşullarına da bağlı olarak 75 güne kadar kullanılabileceğini belirtiyor. İstasyonda 4 litre temiz su ve 3,5 litre kirli su haznesi de mevcut.

Xiaomi Mijia 7C'nin Fiyatı Ne Kadar?

Mijia 7C'nin fiyatı 2 bin 299 yuan olarak belirlendi. Bu da güncel kurla 16 bin 457 TL'ye denk geliyor. Yeni robot süpürge eğer Türkiye'de satışa sunulursa fiyatı vergilerle beraber 35 bin TL'yi bulabilir ama Xiaomi'nin yerel fiyatlandırma uygulaması hâlinde 26 bin TL civarında bir fiyat etiketi de görebiliriz.

Xiaomi Mijia 7C Türkiye'de Satılacak mı?

Xiaomi'nin şu an Türkiye'de birçok robot süpürgesi satılıyor. Bunlara örnek olarak Xiaomi Robot Vacuum S10T, Xiaomi Robot Vacuum H40, Xiaomi Robot Vacuum X20 Max verilebilir. Bunları göz önünde bulunduracak olursak Mijia 7C'nin de Türkiye'deki kullanıcılarla buluşturulma ihtimalinin olduğunu söyleyebiliriz. Elbette ki bu henüz kesin değil. Planlarda değişiklik olabilir.

Editörün Yorumu

Xiaomi Mijia 7C'nin geniş özellik yelpazesi sayesinde çok geniş bir kitleye hitap edeceği kanaatindeyim. 30.000 Pa emiş gücü, gelişmiş engel tanımlama ve dahası sayesinde oldukça cazip bir seçenek hâline geliyor. Evinde evcil hayvan olup evin büyük bir kısmında halı kullanan kişiler tarafından tercih edileceğini düşünüyorum. Tabii, daha çok büyük evlere uygun olduğunu da belirtmek gerek. Küçük bir evde yaşayan, temizliği gün içinde kısa sürede yapabilen kişiler pek de ihtiyaç duymayabilir.