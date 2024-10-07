Biri Onları Durdursun! Xiaomi HyperOS ile Çalışan Yeni Akıllı Buzdolabını Tanıttı

Xiaomi, ürün ailesini genişletmeye devam ediyor. Her ne kadar biz bu cümleyi genellikle akıllı telefonlar için kullanıyor olsak da teknoloji devinin A'dan Z'ye her ihtiyaca uygun bir akıllı ürünü var. Eğer bunu söylerken abarttığımızı düşünüyorsanız yanılıyorsunuz çünkü Xiaomi, Mijia Pro Cross 508L isimli akıllı buzdolabı modelini tanıttı. İşte detaylar!

Xiaomi Mijia Pro Cross 508L Akıllı Buzdolabını Tanıttı

Bilmeyenler varsa Mija, Xiaomi’nin akıllı ev ürünleri ve aksesuarları üreten alt markalarından biri. Akıllı diş fırçası, termos ve hatta bulaşık makinesi gibi pek çok ürün bu markanın ürünleri olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi ise şirket, yine Mija markası altında yeni bir buzdolabı ile karşımıza çıktı.

508 litrelik geniş kapasitesi ve sadece 60 cm derinliğiyle büyük hanelere hitap eden Mijia Refrigerator Pro Cross 508L, çift soğutma sistemi ve -30°C’ye kadar derin dondurma özellikleriyle öne çıkıyor. Ayrıca, 99.99% antibakteriyel koruma sağlayan ion jeneratörlü hava sterilizasyon sistemi ile yiyecekleri daha hijyenik bir ortamda saklıyor.

Yüksek enerji verimliliği ve sessiz çalışma gibi avantajlarının yanı sıra, Xiaomi’nin HyperOS işletim sistemi sayesinde uzaktan kontrol edilebiliyor ve düzenli olarak akıllı güncellemeler alabiliyor. Elbette ki benim gibi biraz daha "eski kafalı" biriyseniz HyperOS 2.0 güncellemesini alıp almayacağını merak edebilirsiniz. Xiaomi'ye göre alacak.

Günde 1 kWh'tan az enerji tüketerek birinci sınıf enerji verimliliğine sahip olan buzdolabı, 35 desibel gürültü seviyesiyle sizlere "huzurlu" nir deneyim sunacak. Ne yazık ki şimidilik Çin'e özel olan ürün, yakın zamanda ülkemizde satışa sunulmayacak.