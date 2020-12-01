Geçtiğimiz saatlerde ortaya atılan yeni bir sızıntı ile birlikte Xiaomi MIUI 13 güncellemesi alacak modeller belli olmuş olabilir. Peki ama çok Xiaomi kullanıcısının heyecanla beklediği MIUI 13 güncellemesi ne zaman duyurulacak ve ne zaman kullanıma sunulacak?

Xiaomi şu sıralar halen MIUI 12 üzerinde çalışmaya devam ediyor olsa da, şirketin bir sonraki ana güncellemesi olan MIUI 13 hakkında bazı iddialar da ortaya çıkmaya devam ediyor. Bu noktada yeni güncellemenin beklenenden çok daha erken kullanıma sunulabileceği iddia ediliyor.

Xiaomi MIUI 13 Güncellemesi Alacak Telefonlar Hangileri?

Xiaomi Mi 10T, Mi 10T Lite, Mi 10T Pro

Xiaomi Mi Note 10, Mi Note 10 Lite, Mi Note 10 Pro

Xiaomi Mi 10 5G, Mi 10 Lite 5G, Mi 10 Pro 5G, Mi 10 Ultra

Xiaomi Mi CC9 Pro

Xiaomi Mi Mix Alpha

Xiaomi Mi 9 Explorer, Mi 9 Pro, Mi 9 Pro 5G

Redmi K30, Redmi K30 5G, Redmi K30 Ultra

Redmi K20 Pro, Redmi K20 Pro Premium

Redmi 10X 4G, Redmi 10X 5G, Redmi 10X Pro 5G

Redmi Note 9, Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9 Pro Max

Redmi 9, Redmi 9A, Redmi 9C

Redmi Note 8, Redmi Note 8T, Redmi Note 8 Pro

POCO X3, POCO X3 NFC

POCO M2, POCO M2 Pro

POCO F2 Pro

POCO X2, POCO X2 Pro

POCO C3

Black Shark 3, Black Shark 3 Pro, Black Shark 3S

Black Shark 2, Black Shark 2 Pro

Xiaomi MIUI 13 Güncellemesi Ne Zaman Duyurulacak?

Xiaomi Mi Community forumunda görev alan süper moderatör tarafından yapılan paylaşıma göre MIUI 13'ün tanıtım tarihi 2021 yılının ikinci çeyreği olacak. Bu da Nisan 2021 ila Haziran 2021 arasındaki bir tarihte yeni ana güncelleme ile tanışacağımız anlamına geliyor.

MIUI 13 hakkında bilinenler en azından şu aşamada oldukça kısıtlı bir yapıya sahip ancak yeni güncellemenin yeni animasyonlar, karanlık mod iyileştirmeleri, gelişmiş bildirim yönetimi gibi bazı özelliklerle gelmesi, daha kararlı ve daha performanslı bir deneyim sunması bekleniyor.

Peki siz MIUI 13 hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce şirketin bir sonraki ana güncellemesi hangi yeniliklerle birlikte gelecek ve hangi modeller bu güncellemeyi alabilecek? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.