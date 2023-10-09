Xiaomi'den Dikkat Çeken Karar: MIUI Tarih Oluyor!

Xiaomi ve MIUI Android arayüzü 2010 yılından beri ayrılmaz ikili konumunda ve şirket yıllar sonra MIUI adını değiştirmeye karar verdi.

MIUI şu anda 564 milyondan fazla aylık aktif kullanıcıya sahip küresel bir kullanıcı tabanına sahip ve en son sürümü geçtiğimiz Aralık ayında duyurulan MIUI 14'tü. Görünüşe göre Xiaomi, özel arayüzünün bir sonraki versiyonunda önemli bir değişikliğe gidiyor.

Digital Chat Station, Xiaomi'nin MIUI'yi tamamen yeni bir isme kavuşturacağını ve bu ismin MiOS olacağını belirtiyor.

MIUI Adı MiOS Olarak Değiştiriliyor

MiOS'un MIUI gibi başka bir Android kullanıcı arayüzü mü olacağı yoksa Xiaomi'nin gerçekten yeni bir mobil işletim sistemi mi geliştirdiği henüz belli değil. Önceki söylentiler, Xiaomi'nin akıllı telefonlarında, tabletlerinde, giyilebilir cihazlarında ve hatta Xiaomi'nin elektrikli otomobillerinde kullanılabilecek kendi Android Açık Kaynak Projesi (AOSP) tabanlı işletim sistemini piyasaya sürerek Huawei'yi takip etmek istediğini belirtiyor.

Xiaomi, MiOS adını ve mios.cn alan adını Çin'de ticari olarak markalaştırdı ve Çin medyasında MiOS geliştirici beta sürümünün dolaştığına dair birkaç rapor var.

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