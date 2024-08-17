Galaxy Z Flip 6 Rakibi: Xiaomi Mix Flip Global Yolunda!

19 Temmuz'da Çin'de tanıtılan Galaxy Z Flip 6 rakibi Xiaomi Mix Flip'in global macerası başlamak üzere.

Tunahan Karakış
Tunahan Karakış -

19 Temmuz'da tanıtılan Galaxy Z Flip 6 rakibi Xiaomi Mix Flip'in global macerası başlamak üzere. Daha önce Xiaomi'nin Bulgaristan ülke müdürü Nikolai Nankov tarafından yapılan açıklama sayesinde katlanabilir telefonun yaklaşık 1300 eurodan satılacağını öğrenmiştik. Şimdi ise ürünle ilgili daha fazla ayrıntı ortaya çıktı.

Xiaomi Mix Flip RAM ve Depolama Seçenekleri Ortaya Çıktı

Güvenilir sektör kaynakları, Xiaomi Mix Flip'in global versiyonunun SSS (Sıkça Sorulan Sorular) sayfasını keşfetti. Bu sayede, küresel lansmandan önce katlanabilir telefonla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.

SSS sayfasına göre üründe 12 GB ve 16 GB LPDDR5x RAM seçenekleri mevcut olacak. Dahası, kullanıcılar dilerse 8 GB, 16 GB ve 32 GB'lik sanal RAM desteğinden faydalanabilecek. Bununla birlikte, UFS 4.0 destekli 256 GB, 512 GB ve 1 TB gibi depolama seçenekleriyle raflardaki yerini alacak.

Kullanıcılara bilgi vermesi açısından bu ay ya da eylülde tanıtılması beklenen Xiaomi Mix Flip'in teknik özellikleri şöyle;

Özellik Değer
Ekran Boyutu 6,86 inç
Ekran Teknolojisi LTPO AMOLED
Ekran Çözünürlüğü 1224 x 2912 piksel
Piksel Yoğunluğu Yaklaşık 460 PPI
Ekran Yenileme Hızı 120Hz
İkinci Ekran Boyutu 4 inç
İkinci Ekran Çözünürlüğü 1392 x 1208 piksel
İkinci Ekran Teknolojisi AMOLED
İkinci Ekran Piksel Yoğunluğu Yaklaşık 460 PPI
İşlemci Snapdragon 8 Gen 3
RAM 12 GB / 16 GB
Depolama 256 GB / 512 GB / 1 TB
Arka Kamera 50 MP geniş açılı + 50 MP telefoto
Arka Kamera Video Kaydı 8K 24 FPS, 4K 24/30/60 FPS, 1080p 30/60/120/240/960 FPS, 720p 1920 FPS
Ön Kamera 32 MP
Ön Kamera Video Kaydı 4K 30/60 FPS, 1080p 30/60 FPS
Batarya Kapasitesi 4.780 mAh
Hızlı Şarj 67W
Boyut Katlanmış hâli 16 mm, katlanmamış hâli 7,6 mm

Xiaomi Reklam Kapatma: Reklamlar Nasıl Kaldırılır?
NASIL YAPILIR

Xiaomi Reklam Kapatma: Reklamlar Nasıl Kaldırılır?

Xiaomi telefonda reklam kapatma işlemi için ne yapılmalıdır? Bu yazımızda Xiaomi reklam kaldırma hakkında merak edilen tüm detaylara yakından göz atacağız.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

YENİ HABERLER