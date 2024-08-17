Galaxy Z Flip 6 Rakibi: Xiaomi Mix Flip Global Yolunda!

19 Temmuz'da tanıtılan Galaxy Z Flip 6 rakibi Xiaomi Mix Flip'in global macerası başlamak üzere. Daha önce Xiaomi'nin Bulgaristan ülke müdürü Nikolai Nankov tarafından yapılan açıklama sayesinde katlanabilir telefonun yaklaşık 1300 eurodan satılacağını öğrenmiştik. Şimdi ise ürünle ilgili daha fazla ayrıntı ortaya çıktı.

Xiaomi Mix Flip RAM ve Depolama Seçenekleri Ortaya Çıktı

Güvenilir sektör kaynakları, Xiaomi Mix Flip'in global versiyonunun SSS (Sıkça Sorulan Sorular) sayfasını keşfetti. Bu sayede, küresel lansmandan önce katlanabilir telefonla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.

SSS sayfasına göre üründe 12 GB ve 16 GB LPDDR5x RAM seçenekleri mevcut olacak. Dahası, kullanıcılar dilerse 8 GB, 16 GB ve 32 GB'lik sanal RAM desteğinden faydalanabilecek. Bununla birlikte, UFS 4.0 destekli 256 GB, 512 GB ve 1 TB gibi depolama seçenekleriyle raflardaki yerini alacak.

Kullanıcılara bilgi vermesi açısından bu ay ya da eylülde tanıtılması beklenen Xiaomi Mix Flip'in teknik özellikleri şöyle;

Özellik Değer Ekran Boyutu 6,86 inç Ekran Teknolojisi LTPO AMOLED Ekran Çözünürlüğü 1224 x 2912 piksel Piksel Yoğunluğu Yaklaşık 460 PPI Ekran Yenileme Hızı 120Hz İkinci Ekran Boyutu 4 inç İkinci Ekran Çözünürlüğü 1392 x 1208 piksel İkinci Ekran Teknolojisi AMOLED İkinci Ekran Piksel Yoğunluğu Yaklaşık 460 PPI İşlemci Snapdragon 8 Gen 3 RAM 12 GB / 16 GB Depolama 256 GB / 512 GB / 1 TB Arka Kamera 50 MP geniş açılı + 50 MP telefoto Arka Kamera Video Kaydı 8K 24 FPS, 4K 24/30/60 FPS, 1080p 30/60/120/240/960 FPS, 720p 1920 FPS Ön Kamera 32 MP Ön Kamera Video Kaydı 4K 30/60 FPS, 1080p 30/60 FPS Batarya Kapasitesi 4.780 mAh Hızlı Şarj 67W Boyut Katlanmış hâli 16 mm, katlanmamış hâli 7,6 mm