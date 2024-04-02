Samsung Galaxy Z Flip 6'ya Rakip Geliyor: Xiaomi Mix Flip'ten İlk Detaylar Geldi!

Xiaomi'nin bu yıl içinde Mix Flip katlanabilir telefonu piyasaya sürmesi bekleniyor ve Xiaomi Mix Flip, şirketin ilk katlanabilir telefonu olacak. Telefona dair şimdiye dek birkaç sızıntı görmüş olsak da en detaylısı bugün gün yüzüne çıktı.

Android Headlines, Xiaomi'nin HyperOS kaynak kodlarında Ruyi kod adlı bir cihazla ilgili olduğu iddia edilen çeşitli özellikler buldu. Bahsi geçen Ruyi kod adlı telefonun Xiaomi Mix Flip olduğu ortaya çıktı.

Ortaya çıkan detaylara göre Xiaomi Mix Flip'in 50MP Omnivision OVX 8000 ana kamera (1/1.55 inç, bir mikron piksel boyutu) ve 60MP OV60A 2x telefoto kamera (1/2.61 inç, 0.6 mikron piksel boyutu) ile geleceği söyleniyor. İlginç bir şekilde ultra geniş kameraya dair herhangi bir bilgi yok. Telefon ayrıca 32MP selfie kamerasına sahip olacak.

Kapaklı katlanabilir telefonlarda telefoto kamera pek görülen bir durum değil. OPPO Find N3 Flip bu seçeneğe sahip tek kapaklı telefonlardan biri, bu nedenle telefoto lens ile Xiaomi Mix Flip rakiplerinden önemli ölçüde sıyrılacak. Ayrıca 60MP çözünürlük iyi bir dijital yakınlaştırma da sağlayacak ve teorik olarak 4x'te 15MP çekimler sunabilir. Samsung'un kapaklı katlanabilir telefonuna bir telefoto kamera getirmesi beklenmediğinden, bu etkeni Xiaomi Mix Flip'i Samsung Galaxy Z Flip 6'nın önüne koyan özelliklerden biri olarak kabul edebiliriz.

Xiaomi Mix Flip'e Dair Başka Neler Biliyoruz?

Xiaomi Mix Flip'in arka kameraların altında küçük bir kapak ekranına sahip olacağını ve bu ekranın bildirimler ve arka kameralarla selfie çekmek için kullanılacağını iddia ediyor.

Ayrıca Xiaomi Mix Flip'in 1.5K çözünürlüklü (yani 1080p ile 1440p arasında) katlanabilir bir ekrana sahip olabileceği de belirtiliyor. Bu, standart olarak 1080p ekranlar sunan diğer kapaklı katlanabilir cihazların çoğuna kıyasla önemli bir gelişme.

Şimdilik telefona dair bilinenler bunlarla sınırlı. Peki sizin Xiaomi Mix Flip'ten beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.