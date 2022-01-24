Xiaomi MIX Fold 2’nin Donanım Özellikleri Sızdırıldı!

Dünyanın en büyük teknoloji devlerinden biri olan Xiaomi, akıllı telefonları ve diğer teknolojik cihazları ile oldukça geniş bir kullanıcı kitlesine sahip. Her biri yüksek performans gösteren ürünleri ile Türkiye pazarında da en çok tercih edilen markalardan olmayı başaran Xiaomi, çok yakın bir dönemde ikinci katlanabilir telefonu Xiaomi MIX Fold 2 ile piyasaya dönüş yapmayı planlıyor.

Geçtiğimiz yıldan bu güne kadar pek çok özelliği sızdırılan söz konusu yeni nesil katlanabilir akıllı telefon, potansiyel kullanıcılarının hoşuna gidecek çeşitli teknik detaylarla dolu. Bu noktada, Xiaomi katlanabilir akıllı telefon ile ilgili elimize ulaşan yeni özellikleri sizler için bir araya getirdik. İşte, o yeni teknik detaylar.

Üst Düzey Ekran Kullanımı İçin: 8 inç LTPO Ekran

Xiaomi, MIX Fold 2 akıllı telefonun, katlanabilir ekran ile geleceğinin çok önceden duyurusunu yapmış, hatta söz konusu telefonun patent görsellerini paylaşmıştı. Bu noktada, herkesin dört gözle beklediği tasarım artık gün yüzüne çıktı. Son gelen bilgilere göre, Xiaomi’nin yeni nesil katlanabilir telefonu MIX Fold 2, 2.5K ekran çözünürlüğü sunan 8 inç LTPO ekrana sahip olacak. Neredeyse bir tablet boyutuna ulaşabilen büyüklükteki ekranı ile kullanıcılara bambaşka bir deneyim yaşatmaya kararlı olan Xiaomi, telefonun kullanımında geniş ekrandan hoşlananlar kişiler için harika bir seçenek olarak görülüyor.

Aynı zamanda, yeni katlanabilir akıllı telefon MIX Fold’un stylus kalem ile birlikte geleceğinin de duyurusunu yapan şirket, yeni kullanıcıları için pek çok teknolojik unsuru içerisinde saklıyor.

Xiaomi MIX Fold 2’nın, Bu Yılın İkinci Yarısında Piyasada Olması Bekleniyor!

Geçen yıl MIX Fold’un piyasaya sürülmesiyle birlikte katlanabilir akıllı telefon pazarına giriş yapan Xiaomi, MIX Fold 2 ile söz konusu pazardaki yerini sağlama almaya kararlı duruyor. Öyle ki, Xiaomi MIX Fold 2 olarak adlandırılmasına kesin gözüyle bakılan yeni cihazı üzerindeki çalışmalar tüm hızıyla devam ederken, MIX Fold 2’nın bu yılın ikinci yarısında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Ayrıca, Digital Chat Station’dan alınan yeni bir rapora göre, MIX Fold 2’de bu yıl piyasaya sürülecek olan birçok amiral gemisine güç verecek olan Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 yonga seti bulunacak.

2022 Yılı Xiaomi İçin Güzel Geçiyor!

Xiaomi’nin, önümüzde aylarda Redmi K50, K50 Pro, K50 Pro Plus ve K50 Gaming Edition’ı içeren cihazlarını duyurarak Redmi K50 serisini de tamamlaması öngörülüyor.