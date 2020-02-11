Xiaomi MWC 2020 için Rakiplerinin Aksine Adım Attı!

Son zamanlarda küresel gündemi meşgul eden Corona Virüsü, sebep olduğu ölümler nedeni ile pek çok kişinin endişeye kapılmasına neden oluyor. Bu nedenle pek çok Asyalı marka, 24 Şubat - 27 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek olan MWC 2020 etkinliğinde yer almaktan vazgeçtiğini duyurmuştu.

Söz konusu durum hakkında açıklamalarda bulunan Xiaomi, daha öncesinde yapılan plana sadık kalacaklarını ve MWC 2020 içerisinde yer alacaklarını doğruladı. Şirket, çalışanların ve ziyaretçilerin güvenliğini sağlamak için alacağı önlemleri de ayrıntılı bir şekilde paylaştı.

Öncelikle MWC 2020 standında ağırlıklı olarak yer alacak çalışanlar, Avrupa ülkelerinden seçilecek kişiler olacak. Buna ek olarak yer alacak kişilerin katılımdan önceki 14 gün boyunca herhangi bir belirti gösterip göstermedikleri kontrol edilecek ve süreç boyunca düzenli olarak dezenfekte edilecekler.

Buna ek olarak fuarda yer alacak olan Çinli çalışanların en az 14 gün öncesinde ülkeyi terk etmeleri, bu süreçte de herhangi bir belirti sağlamadıklarına yönelik kontrollere katılmaları gerekecek.

Xiaomi MWC 2020'de Neler Yapacak?

Şirket, 23 Şubat tarihinde Mi 10 ve Mi 10 Pro modellerinin küresel duyurusunu gerçekleştirecek. Bu duyurunun ardından etkinlik süresince de katılımcılara cihazı deneyimleyebilme şansı sunulacak. Şirketin bunlara ek olarak başka sürprizler ile de karşımıza çıkabileceğini vurgulayalım.