Xiaomi'nin Otonom Sürüşe Sahip Test Aracı Görüntülendi

Akıllı telefon, aksesuar ve ev aletleri pazarına hâkim olduktan sonra Xiaomi, artık otomobil dünyasına da adım atmaya hazır. Şirket, 2024'ün ilk çeyreğinde ilk otomobilinin seri üretime geçeceğini onaylamıştı. Söylentilere göre Xiaomi'nin otomobili, Tesla ve diğer elektrikli araçlarla rekabet edecek tam özellikli, otonom sürüşe sahip bir elektrikli araç olacak.

Bugün bir Weibo blog yazarı, Xiaomi'nin otonom sürüşe sahip bir test otomobilinin gerçek hayattan bir fotoğrafını paylaştı ve bu, şirketin gelişmelerde ilerleme kaydettiğinin sinyalini veriyor.

Görünüşe göre Deroy kullanıcı adını kullanan bir otomobil blog yazarı, Xiaomi'nin otonom sürüşe sahip test aracının fotoğrafını paylaştı ve tavanda bir lidar sensörü bulunan otomobilin şık tasarıma sahip olduğunu gözler önüne serdi. Tabii bunun yalnızca bir test aracı olduğunu ve nihai tasarım muhtemelen değişeceğini belirtmekte fayda var.

Xiaomi'nin Test Aracı Lider Sensörüyle Birlikte Görüntülendi

Resimde görülen otomobilin başka bir markaya ait olması ve Xiaomi'nin onu sadece Lidar sensörlerini ve diğer otonom sürüş teknolojilerini test etmek için kullanıyor olması bile mümkün. Otomobilin tepesinde görülen lidar sensörü, kendi kendine giden her aracın en önemli bileşenlerinden birisi. Bir aracın bilgisayarının ve mekanik sisteminin sürüş kararları vermesi için 3 boyutlu bir görüş sağlıyor.

Xiaomi otomobil sektörüne oldukça önem veriyor. Bu yılın başlarında Çinli akıllı telefon üreticisi, 10 yılda yaklaşık 10 milyar yuan (yaklaşık 1,5 milyar dolar) yatırım yapmayı planladığını açıklamıştı. Xiaomi CEO'su Lei Jun, yeni akıllı elektrikli otomobiller için CEO olarak görev yapacak.

Sizce Xiaomi otomobilleri, akıllı telefonları kadar popüler olabilecek mi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.