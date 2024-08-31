Xiaomi OLED Tablet Yolda: İşte Özellikleri ve Çıkış Tarihi
Ekim ayında tanıtılması beklenen Xiaomi Pad 7 serisinin üç modelden oluşması bekleniyor. Bu modeller arasında OLED ekrana sahip olan bir versiyon bulunacak.
Akıllı telefon sektöründeki başarısının yanı sıra tablet modelleri ile de karşımıza çıkan Xiaomi'nin Ekim ayında Pad 7 serisi tabletlerini tanıtacağını sizlere duyurmuştuk. Ortaya çıkan yeni raporlara göre Xiaomi Pad 7 serisi ile kullanıcılara bir OLED sürprizi yapılacak.
Xiaomi Pad 7, OLED Ekran Seçeneği Sunacak
Weibo'da yapılan paylaşıma göre Pad 7 serisi üç tabletten oluşacak. İki modelin Snapdragon 8 Gen 3 işlemciden güç alacağı ve LCD ekrana sahip olacağı belirtiliyor. LCD panellerde 11 inç ve 12 inç olmak üzere iki farklı ekran boyutu seçeneği olacak.
Üçüncü tablet ise 11 inç büyüklük ve 144 Hz yenileme hızı sunan bir OLED ekrana ev sahipliği yapacak. OLED ekranlı modelin Snapdragon 8 Gen 2 veya Snapdragon 8s Gen 3 işlemciden güç alacağı belirtilirken, 24 GB'a kadar RAM seçeneği sunulacağı dile getiriliyor.
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Tasarım açısından Xiaomi Pad 6 serisine oldukça benzeyecek olan tabletler 120W hızlı şarj desteğine sahip olacak. Önceki sızıntılarda bataryaların 10000 mAh kapasiteli olacağı ve HyperOS 2.0 işletim sisteminin kullanılacağı belirtilmişti.