Fiyatı Yüksek, Desteği Kısa: Xiaomi Pad 7 Serisi Hayal Kırıklığına Uğradı

Xiaomi, Mart ayında Pad 7 ve Pad 7 Pro modellerinden oluşan yeni tablet serisini piyasaya sürdü. Özellikleriyle dikkat çekmeyi başaran yeni modeller, aynı zamanda fiyatlarıyla da büyük ilgi uyandırdı.

Çinli firma, Pad 7 serisi için ne kadar süre güncelleme sunacağını kısa süre önce açıkladı. Şirketin paylaştığı takvim, tüketicilerden tepki topladı. İşte Xiaomi Pad 7 ve Pad 7 Pro güncelleme desteği süresi!

Xiaomi Pad 7 ve Pad 7 Pro için Güncelleme Planı Netleşti

Şirketin açıkladığı bilgilere göre Pad 7, dört büyük Android güncellemesi alacak ve Android 19 sürümüne kadar desteklenecek. Öte yandan Pad 7 Pro'nun yazılım desteği Android 17'de son bulacak.

Güvenlik yamaları tarafında ise Pad 7, 2031 yılına kadar güncelleme almaya devam ederken, Pad 7 Pro için bu süre 2028'de sona erecek.

Xiaomi'nin güncelleme politikasıyla tepki çekmesinin ardında ise güçlü gerekçeler yatıyor. Öncelikle Pad 7 Pro'nun daha üstün donanımlara sahip olmasına rağmen daha kısa süre güncelleme desteği alacak olması kullanıcıları şaşırttı. Firmanın neden böyle bir karar verdiği bilinmiyor. Ayrıca her iki modelin de genel olarak beklentilerin altında kalan bir güncelleme süresine sahip olması eleştirilerin odağı haline geldi.

Xiaomi Pad 7 Özellikleri

Ekran Boyutu: 11,2 inç

11,2 inç Ekran Teknolojisi: IPS LCD

IPS LCD Ekran Çözünürlüğü: 2136 x 3200 piksel

2136 x 3200 piksel Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz İşlemci: Snapdragon 7+ Gen 3 (4 nm)

Snapdragon 7+ Gen 3 (4 nm) RAM: 8 GB / 12 GB

8 GB / 12 GB Depolama: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB Arka Kamera: 13 MP (f/2.2) geniş açılı kamera

13 MP (f/2.2) geniş açılı kamera Arka Kamera Video Kaydı: 4K 30 FPS, 1080p 30/60 FPS

4K 30 FPS, 1080p 30/60 FPS Ön Kamera: 8 MP (f/2.3) geniş açılı kamera

8 MP (f/2.3) geniş açılı kamera Ön Kamera Video Kaydı: 1080p 30 FPS

1080p 30 FPS Batarya: 8.850 mAh

8.850 mAh Hızlı Şarj: 45W

45W Boyut: 251,2 x 173,4 x 6,2 mm

251,2 x 173,4 x 6,2 mm Ağırlık: 500 gram

Xiaomi Pad 7 Pro Özellikleri

Ekran Boyutu: 11,2 inç

11,2 inç Ekran Teknolojisi: IPS LCD

IPS LCD Ekran Çözünürlüğü: 2136 x 3200 piksel

2136 x 3200 piksel Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz İşlemci: Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm)

Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) RAM: 8 GB / 12 GB

8 GB / 12 GB Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB

128 GB / 256 GB / 512 GB Arka Kamera: 50 MP (f/1.8) geniş açılı ve 2 MP (f/2.4) derinlik kamerası

50 MP (f/1.8) geniş açılı ve 2 MP (f/2.4) derinlik kamerası Arka Kamera Video Kaydı: 4K 30/60 FPS, 1080p 30/60 FPS

4K 30/60 FPS, 1080p 30/60 FPS Ön Kamera: 32 MP (f/2.2) geniş açılı kamera

32 MP (f/2.2) geniş açılı kamera Ön Kamera Video Kaydı: 1080p 30 FPS

1080p 30 FPS Batarya: 8.850 mAh

8.850 mAh Hızlı Şarj: 67W

67W Boyut: 251,2 x 173,4 x 6,2 mm

251,2 x 173,4 x 6,2 mm Ağırlık: 500 gram

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