Fiyatı Yüksek, Desteği Kısa: Xiaomi Pad 7 Serisi Hayal Kırıklığına Uğradı
Xiaomi'nin yakında piyasaya sürdüğü Pad 7 ve 7 Pro modellerinin ne kadar süre güncelleme alacağı belli oldu. İşte Xiaomi Pad 7 / 7 Pro güncelleme süresi!
Xiaomi, Mart ayında Pad 7 ve Pad 7 Pro modellerinden oluşan yeni tablet serisini piyasaya sürdü. Özellikleriyle dikkat çekmeyi başaran yeni modeller, aynı zamanda fiyatlarıyla da büyük ilgi uyandırdı.
Çinli firma, Pad 7 serisi için ne kadar süre güncelleme sunacağını kısa süre önce açıkladı. Şirketin paylaştığı takvim, tüketicilerden tepki topladı. İşte Xiaomi Pad 7 ve Pad 7 Pro güncelleme desteği süresi!
Xiaomi Pad 7 ve Pad 7 Pro için Güncelleme Planı Netleşti
Şirketin açıkladığı bilgilere göre Pad 7, dört büyük Android güncellemesi alacak ve Android 19 sürümüne kadar desteklenecek. Öte yandan Pad 7 Pro'nun yazılım desteği Android 17'de son bulacak.
Güvenlik yamaları tarafında ise Pad 7, 2031 yılına kadar güncelleme almaya devam ederken, Pad 7 Pro için bu süre 2028'de sona erecek.
Xiaomi'nin güncelleme politikasıyla tepki çekmesinin ardında ise güçlü gerekçeler yatıyor. Öncelikle Pad 7 Pro'nun daha üstün donanımlara sahip olmasına rağmen daha kısa süre güncelleme desteği alacak olması kullanıcıları şaşırttı. Firmanın neden böyle bir karar verdiği bilinmiyor. Ayrıca her iki modelin de genel olarak beklentilerin altında kalan bir güncelleme süresine sahip olması eleştirilerin odağı haline geldi.
Xiaomi Pad 7 Özellikleri
- Ekran Boyutu: 11,2 inç
- Ekran Teknolojisi: IPS LCD
- Ekran Çözünürlüğü: 2136 x 3200 piksel
- Ekran Yenileme Hızı: 144Hz
- İşlemci: Snapdragon 7+ Gen 3 (4 nm)
- RAM: 8 GB / 12 GB
- Depolama: 128 GB / 256 GB
- Arka Kamera: 13 MP (f/2.2) geniş açılı kamera
- Arka Kamera Video Kaydı: 4K 30 FPS, 1080p 30/60 FPS
- Ön Kamera: 8 MP (f/2.3) geniş açılı kamera
- Ön Kamera Video Kaydı: 1080p 30 FPS
- Batarya: 8.850 mAh
- Hızlı Şarj: 45W
- Boyut: 251,2 x 173,4 x 6,2 mm
- Ağırlık: 500 gram
Xiaomi Pad 7 Pro Özellikleri
- Ekran Boyutu: 11,2 inç
- Ekran Teknolojisi: IPS LCD
- Ekran Çözünürlüğü: 2136 x 3200 piksel
- Ekran Yenileme Hızı: 144Hz
- İşlemci: Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm)
- RAM: 8 GB / 12 GB
- Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB
- Arka Kamera: 50 MP (f/1.8) geniş açılı ve 2 MP (f/2.4) derinlik kamerası
- Arka Kamera Video Kaydı: 4K 30/60 FPS, 1080p 30/60 FPS
- Ön Kamera: 32 MP (f/2.2) geniş açılı kamera
- Ön Kamera Video Kaydı: 1080p 30 FPS
- Batarya: 8.850 mAh
- Hızlı Şarj: 67W
- Boyut: 251,2 x 173,4 x 6,2 mm
- Ağırlık: 500 gram
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