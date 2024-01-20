Xiaomi'nin Yeni Üst Segment Tableti Pad 7 Pro'dan İlk Detaylar Geldi!

Xiaomi'nin her fiyata uygun tablet portföyü, yaklaşmakta olan Pad 7 serisiyle daha da genişleyecek. Bu yeni seri, daha önce de ortaya çıkan standart Pad 7 ve daha fazla özelliğe sahip Pad 7 Pro'yu içerecek.

Daha önce standart model Pad 7'nin özelliklerine dair bir dizi söylenti ortaya çıksa da Pad 7 Pro'ya yönelik herhangi bir bilgiye sahip değildik. Bugün bu durum değişiyor ve Pad 7 Pro'nun özelliklerine bir ön bakış atma şansı yakalıyoruz.

24018RPACC model numarasını taşıyan bir Xiaomi tablet Çin'in 3C sertifika platformunda ortaya çıktı. Bu sertifikanın Pad 7 Pro'ya ait olduğu düşünülüyor ve tabletin en dikkat çeken özelliklerinden biri olacağı söylenen 120W hızlı şarj özelliğine işaret ediyor.

Cihaz aynı zamanda potansiyel bir global varyantla (model numarası 24018RPACG) birlikte HDR Vivid sertifikasını da aldı. Bu da tabletin daha zengin ve canlı görseller vaat eden yüksek dinamik aralık (HDR) destekli bir ekrana sahip olabileceğini gösteriyor.

Xiaomi Pad 7 Pro Özellikleri (söylenti)

Yaklaşan Xiaomi Pad 7 Pro'nun 1480x2367 çözünürlüğe ve 144Hz yenileme hızına sahip 10 inç LCD ekrana sahip olacağı söyleniyor. Tablet işlemci tarafında Snapdragon 8 Gen 2'den gücünü alacak ve selefine benzer şekilde 12 GB'a kadar RAM ve maksimum 512 GB depolama alanı sunacak.

Tabletin HyperOS ile geliştirilmiş Android 14 ile çalışacağı tahmin ediliyor ve arka panelde etkileyici bir 50MP çift kameradan oluşan ünitenin yer alacağı söyleniyor. Pil kısmında ise 10.000 mAh'lık bir pille gelmesi muhtemel.

Xiaomi, Xiaomi Pad 7 ve Pad 7 Pro'yu Nisan 2024'teki bir lansman etkinliğinde tanıtmayı planlıyor. Bu tabletlerin Xiaomi 14 Ultra ile birlikte piyasaya sürülmesi bekleniyor.