Xiaomi, Arkasında Ekran Olan Acayip Tasarımıyla Geri Dönüyor

Çinli teknoloji devi Xiaomi, akıllı telefon tasarımında radikal bir değişikliğe gidiyor. Şirketin 2021 yılında piyasaya sürdüğü Mi 11 Ultra modeli, kamera modülüne entegre edilen minik arka ekranıyla dikkat çekmişti. Bu ekran; bildirim kontrolü, selfie önizleme ve temel bilgiler için kullanılıyordu. Ancak bu tasarım, yaygınlaşmadan rafa kaldırıldı.

Mi 11 Ultra Neden Devam Etmedi?

Şimdiki sızıntılar ise söz konusu projenin geri dönme ihtimaline göz kırpıyor. Mi 11 Ultra, 2021'de çıktığında sektörde ses getirmişti. 1.1 inçlik AMOLED arka ekranı; saat, pil seviyesi ve bildirimleri gösterebiliyordu.

Arka kameralarla selfie çekmek isteyen kullanıcılar için etkili bir ön izleme alanı sunuyordu ama işlevselliği oldukça sınırlıydı. Üstelik bu tarz telefonları üretmek maliyet açısından çok riskli ve Xiaomi gibi güçlü bir şirket için bile yıpratıcı. Bu sebeple proje rafa kalkmıştı. Mi 11 Ultra'dan sonra Xiaomi'nin neden bu kulvara dönüş yaptığı, motivasyon kaynağının ne olduğu henüz ortaya çıkmadıysa da sızıntılar, akıllı telefon sektörüne yeni bir nabız getireceğini gösteriyor.

"Q200" Pandora HyperOS Son Sürümünde Belirdi

Sızdırılan bilgilere göre Xiaomi, Q200 model koduna sahip yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Firmanın kendi yazılımı olan HyperOS'un son sürümünde yer alan kodlarda, cihazın "ikincil ekran" desteğiyle geleceği açıkça belirtilmiş durumda. İç ismi ise "Pandora" olacak. Teknik detaylar gizemini korusa da teknoloji meraklıların tahmin ettiği birkaç özellik bulunuyor.

Xiaomi Pandora Teknik Özellikler (Tahmini)

Xiaomi Pandora için beklenen özellikler şöyle: