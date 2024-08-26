Xiaomi'den Uygun Fiyatlı Modeli İçin Ağustos Güncellemesi!

Akıllı telefon pazarının başarılı isimlerinden Xiaomi, kullanıcı güvenliğini artıran güncellemelerin dağıtımına devam ediyor. Çinli üretici son olarak uygun fiyatlı bir modeli için Ağustos 2024 güncellemesini kullanıma sundu. Peki, yeni yamayı alan model hangisi?

POCO X5 Pro İçin Ağustos 2024 Güncellemesi Yayında

Xiaomi'nin Ağustos 2024 güncellemesini alan son modeli POCO X5 Pro oldu. OS1.0.7.0.UMSEUXM, OS1.0.6.0.UMSINXM, OS1.0.6.0.UMSIDXM ve OS1.0.6.0.UMSMIXM yapı numaralarıyla gelen yamanın 23 MB boyutunda olduğu ve HyperOS test programı aracılığıyla dağıtıldığı belirtiliyor.

Global, EEA, Hindistan ve Endonezya versiyonları için yayınlanan güncelleme ilerleyen günlerde otomatik olarak ekranınıza düşecek. Eğer otomatik bildirimi almadıysanız, Ayarlar > Yazılım güncelleme > İndir ve yükle adımlarını takip ederek yamayı cihazınıza kolayca yükleyebilirsiniz.