Xiaomi'nin Uygun Fiyatlı Telefonu İçin Tarih Verildi!
Son raporlar, bir süredir iddialarla gündemden düşmeyen Redmi 14C modelinin özelliklerini ve çıkış tarihini gözler önüne seriyor.
Geçtiğimiz yılın sonunda vitrine çıkan Redmi 13C'nin halefi için geri sayım başladı. Redmi 14C ile bugüne de çok fazla detay ortaya çıkmazken, bu durum son dönemde değişmeye başladı. Son raporlar, akıllı telefonun özelliklerini ve çıkış tarihini gözler önüne seriyor.
Redmi 14C Neler Sunacak ve Ne Zaman Tanıtılacak?
Redmi 14C modelinin 31 Ağustos'ta tanıtılacağı doğrulandı. Bununla birlikte, akıllı telefonun selefine göre daha farklı bir tasarımla geleceği kesinleşti. Burada, OPPO F27 5G modeline benzer bir arka görünümün tercih edildiğini belirtelim.
Akıllı telefonda 6.88 inç, HD+ çözünürlük ve 90 Hz yenileme hızı sunan LCD bir panel mevcut. Giriş segmentin vazgeçilmezi damla çentik tasarımı bu cihazda da kullanılacak. Dahası, şu an için belli olmasa da MediaTek Helio G91 Ultra yonga setinden güç alacağı söyleniyor.
4 GB RAM + 128 GB ve 8 GB RAM + 128 GB seçenekleriyle gelecek modelde 50 Megapiksel ana sensörün başı çektiği üçlü kamera kurulumu bulunacak. 18W hızlarında şarj olabilen 5,160 mAh'lik bir pilden beslenecek ürünün tüm özellikleri ise şu şekilde;
|Özellik
|Detaylar
|Tasarım
|Büyük dairesel kamera modülü, Oppo F27 5G’ye benzer
|Renk Seçenekleri
|Mavi (degradeli), Yeşil (vegan deri kaplama), Siyah
|Ekran
|6.88 inç LCD, HD+ çözünürlük, 90Hz yenileme hızı
|Kamera
|50 MP ana sensör, derinlik sensörü, LED flaş, dekoratif halka
|Batarya
|5,160mAh, 18W hızlı şarj
|Biyometri
|Yan tarafa yerleştirilmiş parmak izi sensörü
|Depolama
|4GB RAM + 128GB depolama veya 8GB RAM + 128GB depolama
|İşlemci
|MediaTek Helio G91 Ultra (söylenti)
|Çıkış Tarihi
|31 Ağustos 2024
|Fiyat
|Henüz açıklanmadı, bütçe dostu olması bekleniyor
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