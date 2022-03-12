Xiaomi Redmi 10C, Snapdragon 680 ile Geliyor

Dün ortaya çıkan Xiaomi Redmi 10C sızıntıları Nijerya'da resmiyet kazanmışa benziyor. Xiaomi‘nin Nijerya şubesi, Twitter üzerinden telefonun üç farklı rengini gösteren ve aynı zamanda temel özelliklerini ve fiyatını ortaya koyan birkaç Redmi 10C görseli yayınladı.

Redmi 10C, Snapdragon 680 yonga seti tarafından destekleniyor ve 6.71 inç bir ekrana sahip. Akıllı telefonun dokulu arka kapağı, bir parmak izi tarayıcısı, flaşı ve iki kamerayı barındıran kare şeklinde bir kamera ünitesinden oluşuyor. Ana kamera çözünürlüğü ise 50 MP.

Redmi 10C siyah, mavi ve yeşil renklerde geliyor ve iki farklı bellek seçeneğine sahip. 4GB/64GB ve 4GB/128GB. Fiyatları ise sırasıyla N78.000 (190$/170€) ve N87.000 (210$/190€).

Redmi 10C Sızıntıları Doğru Olmayabilir

Xiaomi, Redmi 10C'nin diğer özelliklerini henüz açıklamadı ancak telefonun Slot.ng de dâhil olmak üzere birkaç perakendeci aracılığıyla Nijerya'da çoktan piyasaya sürüldüğü iddia ediliyor. İddialar doğru mu bilinmez ancak Slot.ng, Redmi 10C'yi web sitesinde farklı bir telefonun görüntüsüyle listeledi ve o görsele göre yonga seti ve ekran boyutu yanlış. Bu nedenle Redmi 10C'nin özellikleri konusunda tam anlamıyla detaylı bilgi sahibi olabilmek için Xiaomi'nin resmi web sitesinde yayınlanmasını beklememiz gerekecek.

Xiaomi'nin 17 Mart'taki etkinliğine dek telefon hakkında daha detaylı bilgiler paylaşması bekleniyor.