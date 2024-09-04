Xiaomi'den Bütçe Dostu Bir Telefon Daha Geliyor: Redmi A3 Pro!

Ürün yelpazesini genişletmek için çalışmalarını sürdüren Xiaomi, teknik özellikleriyle, tasarımıyla ve en önemlisi fiyatıyla dikkatleri üzerine çekecek Redmi A3 Pro için geri sayıma geçti. Son raporlar, modelin HyperOS kodlarında ortaya çıktığını gözler önüne seriyor.

Redmi A3 Pro Ortaya Çıktı

Yaklaşan Redmi A3 Pro, 2409BRN2CG model numarasıyla HyperOS kodlarında göründü. Bu gelişme akıllı telefonun herhangi bir teknik özelliğini ortaya çıkarmasa da, Xiaomi cephesinde çalışmaların başladığını ve ilerleyen dönemlerde modelin vitrine çıkacağını gösteriyor.

Bu yılın şubat ayında tanıtılan Redmi A3'ün daha gelişmiş özelliklere sahip versiyonu konumundaki akıllı telefon, serinin doğası gereği giriş segmente hitap etmeye devam edecek. Tasarım konusunda ise damla çentikli ekran ve dairesel kamera adası gibi detayların devam etmesi bekleniyor.