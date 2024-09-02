Xiaomi Redmi Buds 6 Serisi Türkiye'de Satışa Sunuldu: Uygun Fiyat, Yüksek Kalite!

Xiaomi’nin Redmi Buds 6 isimli kablosuz kulaklık serisini küresel pazarda satışa sunacağını açıklamasının hemen ardından Redmi Buds 6 Active ve Redmi Buds 6 Lite modelleri Türkiye’de satışa çıktı. İşte yeni kulaklıkların özellikleri ve Türkiye fiyatı...

Xiaomi Redmi Buds 6 Active Özellikleri

Kısa bir süre önce ülkemizde resmi olarak satışa sunulan yeni Redmi Buds 6 Active, 14.2 mm’lik geniş dinamik sürücü ve gelişmiş ses netliği sağlayan çift mikrofonlu gürültü azaltma sistemi ile birlikte geliyor. Şarj kutusuyla 30 saate varan pil ömrüyle öne çıkan kulaklıklar, aramalarda 4 m/sn’ye kadar rüzgar gürültüsü engelleme gibi pek çok önemli özelliği ile dikkat çekiyor.

ANC: Var

Var Mikrofon: Yapay zeka destekli gürültü azaltma özelliğine sahip çift mikrofon

Yapay zeka destekli gürültü azaltma özelliğine sahip çift mikrofon Sürücü: 12.4 mm geniş titanyum dinamik sürücü

12.4 mm geniş titanyum dinamik sürücü Mobil: Xiaomi Earbuds uygulamasıyla 5 EQ ayarı

Xiaomi Earbuds uygulamasıyla 5 EQ ayarı Bluetooth: 5.4

5.4 Pil kapasitesi: 37 mAh (kulaklıklar), 475 mAh (şarj kutusu)

37 mAh (kulaklıklar), 475 mAh (şarj kutusu) Pil ömrü: 30 saat (şarj kutusuyla), 6 saat (tek şarjla)

30 saat (şarj kutusuyla), 6 saat (tek şarjla) Şarj bağlantı noktası: USB-C

USB-C Diğer: Kavisli yarı kulak içi ve ergonomik tasarım, Kolay eşleştirme (Google Fast Pair), IPX4 sertifikası, AAC yüksek kaliteli ses

Beyaz, mavi, pembe ve siyah renk olmak üzere 4 farklı renk seçeneği ile birlikte raflardaki yerini alan Redmi Buds 6 Active, ülkemizde 519 TL'lik bir etiket değerine sahip.

Xiaomi Redmi Buds 6 Lite Özellikleri

Buds 6 Active modeli ile birlikte ülkemize resmi olarak ayak basan yeni Redmi Buds 6 Lite, 12.4 mm titanyum diyafram sürücü, 40dB’e kadar geniş frekanslı aktif gürültü engelleme ve yapay zeka destekli gürültü azaltma özellikli çift mikrofona ev sahipliği yapıyor. Kablosuz kulaklıklar bununla birlikte 38 saate varan pil ömrü ve dört EQ ayarı ile öne çıkıyor.

ANC: Var (40dB aktif gürültü engelleme)

Var (40dB aktif gürültü engelleme) Mikrofon: Yapay zeka destekli gürültü azaltma özelliğine sahip çift mikrofon

Yapay zeka destekli gürültü azaltma özelliğine sahip çift mikrofon Sürücü: 12.4 mm geniş titanyum dinamik sürücü

12.4 mm geniş titanyum dinamik sürücü Mobil: Xiaomi Earbuds uygulamasıyla 4 EQ ayarı

Xiaomi Earbuds uygulamasıyla 4 EQ ayarı Bluetooth: 5.3

5.3 Pil kapasitesi: 45 mAh (kulaklıklar), 480 mAh (şarj kutusu)

45 mAh (kulaklıklar), 480 mAh (şarj kutusu) Pil ömrü: 38 saat (şarj kutusuyla), 7 saat (tek şarjla)

38 saat (şarj kutusuyla), 7 saat (tek şarjla) Şarj bağlantı noktası: USB-C

USB-C Diğer: Kolay eşleştirme (Google Fast Pair), Optimize edilmiş kulak içi rahatlık, AAC yüksek kaliteli ses

Beyaz, mavi ve siyah renk seçenekleri olmak üzere 3 farklı renk seçeneği ile raflardaki yerini alan yeni Redmi Buds 6 Lite, Türkiye'de 649 TL karşılığında satın alınabilecek. Kulkalıklar hakkında daha fazla bilgi almak için Xiaomi'nin resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

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