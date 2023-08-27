Xiaomi Redmi K70 Pro'nun Geekbench Puanları Belli Oldu

Yakında piyasaya sürülmesi beklenen Xiaomi Redmi K70 Pro modelinin Geekbench puanları ortaya çıktı. Bununla beraber K70 Pro'nun, tekli ve çoklu çekirdek testlerinde nasıl bir performans sergilediği belli oldu. Ayrıca telefonun bazı özellikleri de gün yüzüne çıktı.

Xiaomi Redmi K70 Pro'nun Geekbench Puanları Ortaya Çıktı

Redmi K70 Pro, Geekbench veri tabanında ortaya çıktı. 23113RKC6C model numarasına sahip olan telefon tekli çekirdek testinde 1882 puan, çoklu çekirdek testinde ise 4536 puan aldı. Geekbench testiyle birlikte telefonun bazı özellikleri de belli oldu.

Geekbench veri tabanında yer alan bilgilere göre Redmi K70 Pro modelinde Dimensity 9200+ isimli işlemci yer alıyor. Digital Chat Station, geçtiğimiz haftalarda söz konusu akıllı telefonun Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisine sahip olacağını iddia etmişti.

Söz konusu testtte Redmi K70 Pro'nun 16 GB RAM'e sahip olan sürümü yer alıyor. Telefonun depolama ve RAM tarafında birden fazla seçenek sunup sunmayacağı henüz bilinmiyor. Performans testi ayrıca telefonun Android 13 işletim sistemiyle beraber geleceğini gösteriyor.

Xiaomi Redmi K70 Pro Özellikleri (Söylenti)

Ekran Çözünürlüğü : 2K

: 2K Ekran Yenileme Hızı : 120Hz

: 120Hz Hızlı Şarj : 120W

: 120W Batarya : 5120 mAh

: 5120 mAh RAM : 16 GB'a kadar

: 16 GB'a kadar İşlemci : MediaTek Dimensity 9200+

: MediaTek Dimensity 9200+ Yazılım: Android 13

Xiaomi Redmi K70 Serisi Çıkış Tarihi

Xiaomi Redmi K70 serisinin 2023 yılının sonuna doğru tanıtılması bekleniyor. Telefonun tam olarak hangi tarihte piyasaya sürüleceği henüz belli değil.

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