Xiaomi Redmi Note 11T 5G Özellikleri ve Çıkış Tarihi Sızdırıldı

Xiaomi Redmi Note 11T 5G özellikleri ve çıkış tarihi ortaya çıktı. Peki, Çin merkezli teknoloji devinin yeni akıllı telefonu hangi teknik özelliklere sahip olacak? Sızdırılan bilgiler ile ilgili merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Xiaomi Redmi Note 11T 5G Özellikleri Neler?

Ekran: 6,6 inç 90Hz

Çözünürlük: 2400 x 1080 piksel

İşlemci: Dimensity 810

RAM: 6 GB / 8 GB LPDDR4X

Depolama Alanı: 64 GB / 128 GB UFS 2.2

Arka Kamera: 50 MP + 8 MP

Ön Kamera: 16 MP

Batarya: 5000 mAh, 33W hızlı şarj

İşletim Sistemi: Android 11

91Mobiles'ta yer alan habere göre Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi'nin yeni akıllı telefon modelinin teknik özellikleri ve çıkış tarihi gün yüzüne çıktı. İddiaya göre 6,6 inç ekran büyüklüğüne sahip olan model, bu ekran üzerinde kullanıcılarına 2400 x 1080 piksel çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunacak.

Xiaomi şirketinin yeni akıllı telefon modelinde Dimensity 810 isimli işlemcinin yer alacağı iddia edildi. Paylaşılan bilgilere göre telefonda 6 GB ve 8 GB LPDDR4X RAM olmak üzere iki farklı sürüm olacak. Depolama alanı tarafında ise 64 GB ve 128 GB UFS 2.2 seçenekleri yer alacak. Telefonların 6GB + 64GB, 6GB + 128GB ve 8GB + 128GB şeklinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Xiaomi Redmi Note 11T 5G isimli cihazın arka kısmında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kameranın yer alacağı ileri sürüldü. İddiaya göre telefonun ön tarafında ise 16 MP çözünürlüğünde kamera bulunacak.

Paylaşılan bilgilere göre 5000 mAh batarya kapasitesine sahip olan cihazda 33W hızlı şarj teknolojisi yer alacak. Android 11 işletim sistemi ile birlikte gelecek telefonun siyah, beyaz ve mavi olmak üzere üç farklı renk seçeneğine sahip olacağı ileri sürüldü.

Xiaomi Redmi Note 11T 5G Ne Zaman Çıkacak?

Dünya genelinde çok sayıda kullanıcı tarafından merak içerisinde beklenen Xiaomi Redmi Note 11T 5G isimli akıllı telefon modelinin 30 Kasım tarihinde çıkacağı iddia edildi.