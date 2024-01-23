Xiaomi, Redmi Note 13 Serisi Türkiye’de: İşte Özellikleri ve Fiyatı!

Xiaomi, beklenen Redmi Note 13 serisini ülkemizde düzenlenen lansman etkinliğiyle birlikte tanıttı.

Tasarımdan ekran ve işlemci ve daha fazla önemli geliştirmelerle birlikte Redmi Note 13 serisi, üst düzey özellikler ve yüksek performans vadediyor.

Redmi Note 13, Redmi Note 13 Pro 5G, Redmi Note 13 Pro+ 5G ve Redmi Note 13 Pro modellerinden oluşan seri, üstün özellikler sunuyor. Modellerin özellikleriyle birlikte Türkiye fiyatları ve tarihleri de belli oldu.

Xiaomi Redmi Note 13 Serisi Neler Sunuyor?

Redmi Note 13 temel modeli 6,67 inç AMOLED ekran ve 120 Hz’e kadar ekran tazeleme hızı sunuyor. 6nm üretim sürecinden geçen Snapdragon 686’den gücünü alan model, 108 MP ana kameraya sahip. Arka tarafta ayrıca 8 MP ultra geniş açı 2MP Makro olmak üzere üçlü kamera tasarımı bulunuyor. Redmi Note 13 ön tarafında ise 16 MP’lik bir selfie kameraya sahip.

Redmi Note 13 Pro modelleri ortak olarak 200 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açı, 2MP makro ve 16 MP selfie kameralarına sahip. Modeller ayrıca ekran içi parmak izi sensörü ve AI yüz kilidi açma özelliklerinde de ortaklığı paylaşıyor.

Redmi Note 13 Pro modeli, MediaTek Helio G99-Ultra’dan gücünü alırken Redmi Note 13 Pro 5G ise 4nm fabrikasyon sürecinden geçen Snapdragon 7s Gen 2’yi kullanıyor. Son olarak Redmi Note 13 Pro+ 5G ise yine 4nm üretim sürecini paylaşan MediaTek Dimensity 7200-Ultra’dan gücünü alıyor.

Xiaomi Redmi Note 13 Serisinin Türkiye Fiyatları

Redmi Note 13 Pro 5G modeli Gece Yarısı Siyahı, Okyanus Mavisi ve Aurora Moru renk seçenekleriyle çıkış yacapak. Modelin 12GB RAM ve 512GB hafızalı sürümü 21.999 TL fiyatıyla sunulacak.

Redmi Note 13 Pro modeli Gece Yarısı Siyahı, Lavanta Moru ve Orman Yeşili renk seçenekleriyle sunulacak. Note 13 Pro 8GB RAM ve 256GB hafıza seçeneği 16.499 TL, 12GB RAM 512GB hafıza sürümü ise 18.499 TL olarak belirlenmiş durumda.

Redmi Note 13 Pro 5G ve 13 Pro modelleri 25 Ocak itibariyle satışa sunulacak.

Redmi Note 13 Pro+ 5G modeli Gece Yarısı Siyahı, Ay Işığı Beyazı ve Aurora Moru renk seçenekleriyle kutusundan çıkacak. Note 13 Pro+ 5G, 12GB RAM ve 512GB hafıza sürümü 24.999 TL fiyata sahip olacak.

Son olarak Redmi Note 13 ise Gece Yarısı Siyahı, Nane Yeşili, Buz Mavisi ve Okyanus Mavisi renk seçeneklerine sahip olacak. Note 13 modeli, 8GB + 256GB sürümü 11.999 TL fiyatıyla kutusundan çıkacak.

Redmi Note 13 Pro+ 5G ve Note 13 modeli ülkemizde 10 Şubat itibariyle satışa sunulacak.

Xiaomi Redmi Note 13 serisinin özelliklerini ve fiyatlarını nasıl buldunuz? Aşağıdaki yorumlar bölümünden düşüncelerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz.