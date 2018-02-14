Xiaomi Redmi Note 5 Pro Tanıtıldı

Çinli şirket Xiaomi bugün Hindistan'da yeni cihazını tanıttı. Redmi Note 5 Pro isminde olan cihazın arka tarafındaki çift kamera ve ekran özellikleri dikkat çekiyorken fiyatı da kullanıcıları üzmeyecek seviyede. İsterseniz Redmi Note 5 Pro teknik özelliklerine yakından bakalım.

Xiaomi Redmi Note 5 Pro Teknik Özellikleri

5.99 inç 18:9 formatlı (2160x1080) FHD+ ekrana sahip olan Redmi Note 5 Pro'da Snapdragon 626 yonga seti yer alıyor. İlk defa bir telefonunda 6 serisine ait bir işlemciyi tercih eden Xiaomi, bu cihazına 4GB / 6GB RAM seçenekleri koymayı tercih etmiş. Ayrıca 32GB / 64GB dahili hafıza barındıran Note 5 Pro, arka tarafta çift kamerayla ve parmak iziyle kullanıcılara sunuluyor.

12MP+5MP arka kamera kurulumuna sahip olan cihazın ön kısmında ise 20MP çözünürlüğünde tek kamera yer alıyor. Sony lensi barındıran Note 5 Pro, hızlı şarj destekli 4000 mAh bataryaya sahip.

Xiaomi Redmi Note 5 Pro Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Altın, Gül, Mavi, Siyah renk seçenekleriyle sunulan cihazda hızlı şarj ve parmak izi sensörü gibi üst seviye özelliklerin bulunması da dikkat çekiyor. Bu ayın sonunda Hindistan'da ve Çin'de satışa çıkacak olan Redmi Note 5 Pro, 220 dolar başlangıç fiyat etiketiyle raflardaki yerini alacak. Ancak cihazın ülkemize gelip gelmeyeceği konusu ise hala belirsizliğini koruyor.