Xiaomi'den Rekor Satış Başarısı: Mix Fold 3 ve Redmi K60 Ultra Dikkat Çekiyor!

Xiaomi, 14 Ağustos'ta Mix Fold 3'ü, ertesi gün de amiral gemisi Redmi K60 Ultra'yı piyasaya sürdü. İlk satışlar dün gerçekleşti ve şirket büyük bir başarıya imza attıklarını duyurdu.

Şirket gerçek rakamları açıklamasa da Mix Fold 3 birimlerinin satışı geçen yılki Mix Fold 2'den 2,25 kat daha fazla oldu ve Redmi K60 Ultra ise sadece beş dakika içinde 220.000 ünite satıldı.

Mix Fold 3, Mix Fold 2'ye kıyasla daha ince, daha hafif, daha fazla ve geliştirilmiş kameralara ve hepsinden önemlisi daha büyük bir pile sahip. İki telefon arasındaki bu denli büyük özellik sıçramasının satışlardaki artışın temel nedeni olduğunu düşünülüyor.

Mix Fold 3, Mix Fold 2'den 2,25 Kat Fazla Satış Gerçekleştirdi

Redmi K60 Ultra'nın yurt içindeki başarısı, Xiaomi 13T serisinin neler getirebileceğinin bir habercisi de olabilir. Redmi K50 Ultra, Xiaomi 12T Pro olarak global çapta piyasaya sürüldüğünde bir dizi önemli iyileştirmeye sahip olmuşttu. Hâlihazırda büyük başarı yakalayan Redmi K60 Ultra için nasıl bir gelecek izleneceği de merak konusu.

Son olarak yeni bir rapor, Xiaomi'nin 1 Eylül'de Xiaomi 13T lansmanı planladığını öne sürüyor ve IFA Berlin'in aynı zamanda gerçekleştiği göz önüne alındığında, Almanya'nın başkentinde bir etkinlik görebiliriz.

Peki siz Xiaomi'nin iki yeni cihazının yakaladığı başarı hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.