Xiaomi'den 16.550 TL'lik Telefon: 7410 mAh, 144Hz Ekran ve Dahası

Redmi K80 serisi geçtiğimiz yıl tanıtılmıştı ancak o etkinlikte Redmi K80 Ultra modeline yer verilmemişti. Bu nedenden dolayı telefonun hangi donanıma sahip oalcağı merak ediliyordu. Yaşanan yeni gelişme ile birlikte Redmi K80 Ultra'nın bazı özellikleri belli oldu.

Redmi K80 Ultra'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

Paylaşılan görsellere göre 6,83 inç ekran büyüklüğüne sahip Redmi K80 Ultra, OLED ekran üzerinde 1280 x 2772 piksel çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunacak. Redmi K80 Pro'da 120 Hz yenileme hızı sunan OLED ekran tercih edilmişti.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde OIS destekli ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera yer alacak. Ön yüzeyd eise 20 megapiksel çözünürlüğüdne kamera bulunacak.

16 GB RAM'e sahip telefon gücünü MediaTek Dimensity 9400+ işlemcisinden alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci bir adet 3.73 GHz Cortex-X925, üç adet 3.3 GHz Cortex-X4 ve dört adet 2.4 GHz Cortex-A720 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

7410 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 100W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. IP68/IP69 sertifikası sayesinde telefon belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olacak.

Stereo hoparlörlerin yer alacağı telefon 163,08 x 77,93 x 8,18 boyutlarında ve 219 gram ağırlığında olacak. Telefon ayrıca NFC teknolojisini de destekleyecek.

Redmi K80 Ultra'nın Tahmini Türkiye Fiyatı

Geçtiğimiz haftalarda ortaya atılan iddiaya göre Redmi K80 Ultra 3000 yuan fiyata satılacak. Buna göre Türkiye'de telefonun vergisiz fiyatı 16 bin 550 TL, vergili fiyatı ise 33 bin TL civarında olabilir. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ve özelliklere sahip olabileceğini belirtelim.