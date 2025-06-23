Xiaomi Mix Flip 2'nin Özellikleri Sızdırıldı! İşlemcisi Aşırı Güçlü

Xiaomi'nin yeni katlanabilir telefonu Mix Flip 2 ile ilgili sızıntılar yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda tanıtım tarihi ortaya çıkan telefonun bu kez özellikleri sızdırıldı. Sızdırılan bilgilere göre telefon çok güçlü işlemciye sahip olacak.

Xiaomi Mix Flip 2'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

İddiaya göre Mix Flip 2 Snapdragon 8 Elite işlemcisinden alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen iki adet 4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L ve altı adet 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz çekirdek içeriyor.

Xiaomi Mix Flip 2 modelinde 5.100 mAh batarya kapasitesi yer alacak. Xiaomi Mix Flip modelinde 4.780 mAh batarya kapasitesi tercih edilmişti. Yeni telefonun 67W kablolu, 50W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekleyeceği iddia edildi.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde OIS destekli ana kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kameranın yer alması bekleniyor. Telefonda ayrıca parmak izi sensörü ve NFC desteği de olacak.

6,85 inç ekran büyüklüğüne sahip Mix Flip 2, LTPO AMOLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. İkinci ekran ise 4,01 inç büyüklüğünde olacak. Peki, Xiaomi Mix Flip 2 ne zaman çıkacak?

Xiaomi Mix Flip 2 Ne Zaman Tanıtılacak?

Android 15 tabanlı HyperOS 2.0 ile gelmesi beklenen Xiaomi Mix Flip 2'nin haziran ayının sonlarına doğru tanıtılacak. O etkinlikte ayrıca Xiaomi Pad 7S Pro, Redmi K80 Ultra ve Redmi oyun tabletinin de duyurulacağı söyleniyor.