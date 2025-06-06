21 Gün Pili Bitmeyen Xiaomi Smart Band 10'un Özellikleri Sızdırıldı

Xiaomi'nin uygun fiyatlı bilekliği Smart Band 10 ortaya çıktı. Kısa bir süre önce sızdırılan özellikleriyle gündeme gelen bu akıllı bilekliğin şimdi de şık tasarımını gözler önüne seren posterleri sızdı. Eğer siz de iyi bir akıllı saatin sunduğu tüm temel özellikleri kullanmak istiyor ama küçük bir servet harcamak istemiyorsanız, bu bileklik tam da size göre. İşte Xiaomi Smart Band 10 özellikleri, tasarımı ve çok daha fazlası.

Xiaomi Smart Band 10 Böyle Görünecek

Xiaomi'nin 2014'te Mi Band'i tanıtmasının ardından tam 11 yıl geçti. Bu süre içerisinde 10 farklı akıllı bileklik modeli gördük ve Xiaomi'nin ucuz akıllı bileklik modelinin gelişimine sahip oldu. Şimdi ise şirket Xiaomi Band 10 ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Son ortaya çıkan posterler ise bize bu bilekliğin tasarımı hakkında bilgi veriyor.

Buna göre Xiaomi Band 10, selefine göre daha büyük bir ekran ile gelecek. Bu gelişme bileklik ve akıllı saatler arasındaki farkı biraz daha azaltırken, farklı kordon ve kadranlarla spor ya da klasik görünüm arasınfa geçiş yapmayı da kolaylaştırmış gibi duruyor. Bir posterde Band 10 şık ve modern bir akıllı saat gibi dururken, diğerinde sportif bir görünüme sahip.

Xiaomi Smart Band 10 Özellikleri

Üstelik posterler sadece Xiaomi Band 10'un tasarımını değil, özelliklerini de gözler önüne seriyor. Bir posterde 1.72 inç AMOLED ekran vurgusu yapılırken, diğerinde ise 21 gün pil ömrü vurgusu yapılıyor. Xiaomi'nin uygun fiyatlı akıllı bilekliğinden onlarca kat fazlasına satılan Apple Watch''un şarjının sadece iki gün gittiğini düşünürsek bu oldukça etkileyici.

Tüm gelişimine rağmen özünden de bir şey kaybetmeyen Xiaomi Band 10, 150'den fazla spor modunu da destekleyecek. Ayrıca gelişmiş uyku takibi özellikleriyle de sadece sporda ya da günlük hayatınızda değil, uyku esnasında da bedeninizi takip edecek.

Xiaomi Smart Band 10 Muhtemel Fiyatı

Xiaomi Smart Band 10 henüz tanıtılmadı. Bu nedenle fiyatı konusunda da henüz sızıntılar dışında bir bilgi yok. Ancak Xiaomi'nin geleneği bozmaması ve bu modelin de 50 doların altında konumlandırılması bekleniyor. Bildiğiniz üzere Xiaomi Smart Band 9, ülkemizde 1000 TL'ye yakın bir fiyata satılıyor. Buradan yola çıkarak Xiaomi Smart Band 10'un da 2 bin TL altına satılacağını varsayabiliriz.