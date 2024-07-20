Şarjı 21 Gün Giden Xiaomi Smart Band 9 Tanıtıldı: Özellikleri ve Fiyatı!

Giyilebilir teknoloji işindeki çalışmalarını sürdüren Xiaomi, merakla beklenen Smart Band 9 modelini vitrine çıkardı. Akıllı bileklik, 21 gün giden şarjı ve iyileştirilmiş kalp atış hızı sensörü gibi detaylarla dikkatleri çekerken, fiyat konusunda ise kullanıcıyı üzmüyor. İşte Xiaomi Smart Band 9 özellikleri ve fiyatı!

Xiaomi Smart Band 9 Özellikleri ve Fiyatı

Xiaomi Band 9'da 1,62 inç boyutlarında AMOLED bir ekran bizleri karşılıyor. 1200 nit parlaklık sunan akıllı bileklik, tüm bunlara ek olarak 200'den fazla kadran seçeneğiyle özelleştirme imkanı sağlıyor. Ürünün 150'den fazla egzersiz modu ile geldiğini de belirtelim.

Akıllı bileklikte Bluetooth 5.4 desteği mevcut. Dahası, müzik kontrolü, mesaj yanıtlama ve hava durumu kontrolü gibi özelliklere ev sahipliği yapıyor. Sağlık konusunda selefine kıyasla daha doğru sonuçlar vereceği belirtilen modelin; kandaki oksijen, stres takibi ve kalp atış hızı sensörlerinin doğruluğunun yüzde 16 oranında artırıldığı ifade ediliyor.

Ürünün tüm modellerinde olmasa da bazılarında NFC desteğinin olduğu ve bunun temassız ödemelere imkan vereceği söyleniyor. Bununla birlikte, 233 mAh'lik bataryasıyla tek bir şarjla yaklaşık 21 günlük bir kullanım süresi sunduğunun altı çiziliyor. Son olarak, 50 metreye kadar suya dayanıklı olduğunu belirtelim.

Xiaomi Smart Band 9 modelinin fiyatları şu şekilde;

NFC'siz standart model: 249 CNY (yaklaşık 34 $)

NFC'li model: 299 CNY (yaklaşık 41 $)

Seramik Özel Sürüm: 349 CNY (yaklaşık 48 $)

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