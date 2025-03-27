Xiaomi Telefon Alanlara Ücretsiz Spotify Premium Aboneliği Hediye Ediliyor!

Xiaomi, yeni akıllı telefon arayışında olan tüketiciler için sunduğu avantajlı promosyonlarla dikkat çekmeye devam ediyor. Şirket, son olarak geçtiğimiz yıl hayata geçirdiği yeni telefon alanlara Spotify Premium üyeliği hediye ettiği promosyonunu yeni modelleriyle genişlettiğini duyurdu.

Türkiye pazarında da uygulanan bu özel teklif kapsamında, Xiaomi'nin yeni 15 serisinden herhangi bir model satın alan kullanıcılar, 4 aylık Spotify Premium üyelik avantajından yararlanabilecek.

Xiaomi 15 Alanlara Spotify Premium Üyeliği 4 Ay Boyunca Ücretsiz Olacak

Spotify ile yeni bir işbirliğine giden Xiaomi, sevilen ücretsiz Premium aboneliği kampanyasına yeni amiral gemisi serisi Xiaomi 15'i de dahil etti. Kampanya kapsamında Xiaomi 15 veya Xiaomi 15 Ultra modellerinden birisini satın alan kullanıcılar, 4 aylık Spotify Premium üyeliğine ücretsiz olarak sahip olacak.

Yeni modellerin yanı sıra Xiaomi 14 ve Xiaomi 13 gibi eski modelleri için de 4 aylık ücretsiz Spotify Premium kampanyası devam ediyor. Ayrıca bazı diğer Xiaomi cihazları için de farklı sürelerde Premium hediyeleri mevcut. Türkiye'deki kullanıcıların da kampanyadan yararlanabildiğini tekrardan belirtelim. Ülkemizde geçerli olan tüm ürünlere buradan ulaşabilirsiniz.

4 aylık ücretsiz Spotify Premium aboneliği verilen telefonlar:

Xiaomi 15

Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi Mix Flip

Xiaomi 14T

Xiaomi 14T Pro

Xiaomi 14

Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi 13T

Xiaomi 13T Pro

3 aylık ücretsiz Spotify Premium aboneliği verilen telefonlar:

Redmi Note 12 serisi

Redmi Note 13 serisi

Redmi Note 14 serisi

Xiaomi Buds 5

Xiaomi Buds 5 Pro

2 aylık ücretsiz Spotify Premium aboneliği verilen telefonlar:

Redmi 13C

Redmi 13C 5G

Redmi 13

Redmi A3

Redmi A3x

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