Xiaomi'nin 18 Bin TL'lik Amiral Gemisi Satış Rekorları Kırdı!

Xiaomi, geçtiğimiz Kasım ayında satışa sunduğu Redmi K80 serisi ile büyük bir başarıya imza attı. Redmi K80 ve K80 Pro'dan oluşan seri, çıkışının ardından sadece yüz gün geçmesine rağmen 3.6 milyon adet satarak şirkete bir servet kazandırdı. İşte detaylar!

Xiaomi, Redmi K80 Serisi ile Rekor Üstüne Rekor Kırdı

Akıllı telefon fiyatlarının giderek arttığı günümüzde Xiaomi, Redmi isimli alt markaısyla fiyat/performans oranı yüksek modellerle karşımıza çıkmaya devam ediyor. Bu strateji doğrultusundaki son modellerden biri de kuşkusuz Redmi K80 serisi oldu.

Redmi K80, K80 Pro ve özel olarak tasarlanan Redmi K80 Pro Automobili Lamborghini Squadra Corse Special Edition modellerini kapsayan bu seri, uygun fiyatı ve Pro modelde Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite işlemcisini kullanan ilk telefonlardan biri olmasıyla dikkat çekmişti.

Görünüşe göre Xiaomi bu emeğin karşılığını aldı ve aradan geçen 100 günde sadece Çin'de K80 serisinden 3.6 milyon adet telefon satmayı başardı. Çok basit bir hesapla bu şirketin Redmi K80 serisinden 50 milyar TL'ye yakın bir para kazandığı anlamına geliyor.

Elbette ki bu başarı Xiaomi'nin de ağzını sulandırdı ve daha fazlasını elde etmek için çalışmalara başlamasına neden oldu. Bu doğrultuda şirket, seriye yeni modeller eklemeye hazırlanıyor. Redmi K80 Ultra, 6,500 mAh bataryası ve Dimensity 9400+ işlemcisiyle öne çıkarken, Redmi K80 Gaming modeli ise Snapdragon 8s Elite işlemcisiyle gelecek.

Her iki işlemci de henüz resmi olarak tanıtılmadı, ancak Mediatek'in Nisan ayında güncellenmiş amiral gemisi işlemcisini duyurması bekleniyor. Xiaomi'nin de bu tarihten kısa bir süre sonra yeni modelleri piyasaya sürmesi planlanıyor.