Xiaomi'nin Tasarımıyla Klasik Aksesuarlara Taş Çıkartacak Yeni Akıllı Saati Ortaya Çıktı!

Uzun yıllardır yalnızca akıllı telefonlarıyla değil giyilebilir teknoloji ve akıllı ev ürünleriyle de öne çıkan Xiaomi, çok yakında yeni bir akıllı saat modelini de piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şirketin küresel pazarda Watch S4 olarak isimlendireceği yeni cihaz, şimdiye kadar pek çok sızıntıyla gündeme gelmiş ancak nihai tasarımını henüz bizlere göstermemişti.

Yeni saat, kısa bir süre önce ise henüz piyasaya sürülmeden önce bir alışveriş platformunda listelendi. Bu gelişmeyle Xiaomi Watch SE 4'ün tasarımı da gün yüzüne çıktı.

Xiaomi Watch S4, Tasarımı İle Klasik Aksesuar Sevenlere de Hitap Edecek

Geçtiğimiz ekim ayında anavatanı Çin'de tanıtılan yeni Watch S4, merakla beklenen küresel pazar versiyonuyla ilk kez ortaya çıktı. Hırvatistan merkezli bir alışveriş platformu, cihazı tanıtım lansmanından önce fotoğraflarıyla listeledi. Söz konusu platformda 159 euro başlangıç fiyatıyla satışa çıkacak model, selefi Watch S4 ile benzer özellikleri bünyesinde barındırırken, klasik akseuarları andıran bir tasarıma ev sahipliği yapıyor.

Eski modelden farklı olarak 2.200 tepenit tepe parlaklığı sunması beklenen Watch S4'ün, ayrıca Bluetooth 5.3 teknolojisiyle beraber gelmesi bekleniyor. Xiaomi, çok büyük ihtimalle yeni akıllı saatini mart ayının başında gerçekleşecek MWC 2025 etkinliğinde tanıtacak. Etkinlikle beraber söz konusu model ile ilgili tüm detayları öğrenmeyi umuyoruz. Gelişmeler için takipte kalın.

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