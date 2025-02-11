200 MP Kameralı Xiaomi 15 Ultra'nın Fiyatı Beklentileri Alt Üst Etti

Xiaom, 2024 yılının ekim ayında düzenlediği etkinlikte Xiaomi 15 ve Xiaomi 15 Pro modellerini tanıtmıştı ancak Xiaomi 15 Ultra'yı duyurmamıştı. Bu nedenle söz konusu Xiaomi 15 Ultra'nın fiyatı merak ediliyordu. Yeni sızıntı, telefonun ne kadar fiyata sahip olacağını gözler önüne serdi.

Xiaomi 15 Ultra'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi, önümüzdeki haftalarda Xiaomi 15 serisini küresel olarak piyasaya sürmeye hazırlanıyor. İddiaya göre Xiaomi 15 Ultra modelinin 512 GB depolama alanına sahip sürümü Avrupa'da 1.499 euro fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

Yaşanan sızıntı ile birlikte Xiaomi 15 'in de Avrupa fiyatı ortaya çıktı. Xiaomi 15'in 512 GB depolama alanına sahip sürümü 1.099 euro fiyata satılacak. Xiaomi'nin konuya dair henüz resmî açıklama yapmadığını da belirtelim.

Xiaomi 15 Ultra'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

Geçtiğimiz haftalrada Xiaomi 15 Ultra'nın bazı özellikleri gün yüzüne çıkmıştı. 6.000 mAh batarya kapasitesi ile dikkat çeken telefon 90W kablolu, 50W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekleyecek. LTPO AMOLED ekranın 120Hz yenileme hızı ve 2K çözünürlük sunacağı öne sürüldü. Telefonun düz ekrana sahip olacağı söyleniyor.

50 megapiksel çözünürlüğündeki ana kameranın 1 inç büyüklüğünde sensöre sahip olacağı iddia ediliyor. Arka yüzeyde ayrıca 200 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kameranın yer alacağı belirtiliyor.