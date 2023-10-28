Xiaomi, Yazılım Desteğini Kestiği Modelleri Açıkladı!

Dünyanın önde gelen akıllı telefon markalarından Xiaomi, geçtiğimiz günlerde Xiaomi 14 serisini tanıttı. Ürün yelpazesini genişleten şirket, eski cihazlarından yazılım desteğini kesiyor. O cihazlara yenileri eklendi.

Hangi Modeller Var?

Xiaomi, Android 14 tabanlı HyperOS ile uyumlu olmayan cihazlardan güncelleme desteğini kesiyor. Güncelleme desteğini kestiği modelleri EOS (Destek Sonu) listesine ekledi. Bu telefonlar; Xiaomi Mi 10T, Mi 10T Pro ve POCO X3 modelleri oldu.

Açıklanan üç telefon modeli, Android 10 tabanlı MIUI 12 ile tanıtılarak 2020 yılında satışa çıkmıştı. Günümüzde cihazlar Android 13 tabanlı MIUI 14 sürümü ile destekleniyordu. Artık gelişen teknolojiden geri kalan üç telefona da yazılım desteği sağlanmayacak.

Güncelleme desteği kesilen modeller:

Xiaomi Mi 10T

Xiaomi Mi 10T Pro

Poco X3

Peki siz yukarıdaki cihazları kullanıyor musunuz? Yorumlarınızı aşağıdaki kutucuktan bizimle paylaşabilirsiniz.