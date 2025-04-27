Xiaomi Yedi Popüler Telefonuna Yakında Veda Edecek!

Uzun yıllardır akıllı telefonlarına sunduğu uzun süreli güncelleme desteğiyle kullanıcıların takdirini kazanan Xiaomi hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Gelen bilgilere göre Çinli teknoloji devi, çok yakında bazı modeller için güncelleme desteğini sonlandıracak.

Aktarılanlara göre Xiaomi, önümüzdeki ay tam 7 farklı akıllı telefon modeline sunduğu yazılım ve güvenlik güncellemelerini durduracak. Üstelik bu modeller arasında hem Türkiye’de hem de dünya genelinde büyük ilgi gören cihazlar da bulunuyor.

Güncelleme Desteği Sona Erecek Xiaomi Modelleri

Xiaomi, bu ay itibarıyla yedi cihazının resmi olarak güncelleme desteği sonlanan cihazlar (EOL) listesine ekleneceğini duyurdu. Bu gelişmeyle birlikte, söz konusu modeller artık güvenlik yamaları ve işletim sistemi güncellemeleri de dahil olmak üzere hiçbir güncelleme almayacak.

Listede, güçlü oyun performansıyla öne çıkan Poco F4 GT ve Redmi K50 Gaming'den, uygun fiyatlı Redmi 10A gibi giriş seviyesi modellere kadar farklı segmentlerden cihazlar bulunuyor. 120W hızlı şarj desteğiyle dikkat çeken popüler Xiaomi 11i HyperCharge modelinin de listede yer aldığını belirtelim.

Güncelleme desteği sona erecek Xiaomi modelleri:

Poco F4 GT

Redmi K50 Gaming

Redmi 10A

Redmi Note 11S

Redmi Note 11 Pro+ 5G

Xiaomi 11i

Xiaomi 11i HyperCharge

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