HyperOS 2.2 Güncellemesi İçin Tarih Belli Oldu! İlk Hangi Xiaomi Modelleri Güncelleme Alacak?
Xiaomi, HyperOS 2.2 güncellemesi alacak telefonları dolaylı olarak açıkladı. Xiaomi Camera 6'nın çıkış takvimi, güncelleme takvimini ortaya çıkardı.
Xiaomi, Redmi ve POCO kullanııclarının merakla beklediği HyperOS 2.2 güncellemesinin çıkış tarihi dolaylı olarak netleşti. İlk olarak amiral gemisi ve en yeni telefonlarda karşımıza çıkacak olan yeni sürüm, performans iyileştirmeleri ve daha bir kullanıcı deneyimi vaat ediyor. Peki ilk etapta hangi telefonlar, ne zaman HyperOS 2.2 güncellemesini alacak? İşte detaylar!
HperOS 2.2 Güncellemesi Alacak İlk Xiaomi Telefonlar
- Xiaomi 15, 15 Pro, 15 Ultra
- Xiaomi 14, 14 Pro, 14 Ultra
- Xiaomi MIX Fold 4, MIX Flip
- Redmi K80 serisi, Redmi K70 serisi
- Redmi Note 14 serisi
- Redmi Turbo 4
Xiaomi Camera 6'nın çıkış takvimini açıklayan şirket, bu uygulamanın HyperOS 2.2 ile birlikte geleceğini belirterek güncelleme planını dolaylı yoldan doğruladı. Şirketin paylaştığı bilgilere göre güncelleme iki dalga halinde yayınlanacak. Buna göre ilk etapta yukarıda yer alan telefonlar Mayıs ya da Haziran ortasında HyperOS 2.2 güncellemesini alacak. Daha eski modeller ise ikinci aşamada güncelleme alacak:
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Xiaomi 13 serisi
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Xiaomi 12 serisi
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Xiaomi MIX Fold 3
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Xiaomi Civi 4 Pro
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Redmi K60 serisi
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Redmi Note 13 serisi
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Redmi Turbo 3
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Bu liste, Xiaomi Camera 6 sürüm programına dayansa da şirketin resmi açıklamasıyla doğrulanması gerekiyor. Güncellemenin netleşmesiyle ilgili tüm yeni bilgileri paylaşmaya devam edeceğiz.