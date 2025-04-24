HyperOS 2.2 Güncellemesi İçin Tarih Belli Oldu! İlk Hangi Xiaomi Modelleri Güncelleme Alacak?

Xiaomi, Redmi ve POCO kullanııclarının merakla beklediği HyperOS 2.2 güncellemesinin çıkış tarihi dolaylı olarak netleşti. İlk olarak amiral gemisi ve en yeni telefonlarda karşımıza çıkacak olan yeni sürüm, performans iyileştirmeleri ve daha bir kullanıcı deneyimi vaat ediyor. Peki ilk etapta hangi telefonlar, ne zaman HyperOS 2.2 güncellemesini alacak? İşte detaylar!

HperOS 2.2 Güncellemesi Alacak İlk Xiaomi Telefonlar

Xiaomi 15, 15 Pro, 15 Ultra

Xiaomi 14, 14 Pro, 14 Ultra

Xiaomi MIX Fold 4, MIX Flip

Redmi K80 serisi, Redmi K70 serisi

Redmi Note 14 serisi

Redmi Turbo 4

Xiaomi Camera 6'nın çıkış takvimini açıklayan şirket, bu uygulamanın HyperOS 2.2 ile birlikte geleceğini belirterek güncelleme planını dolaylı yoldan doğruladı. Şirketin paylaştığı bilgilere göre güncelleme iki dalga halinde yayınlanacak. Buna göre ilk etapta yukarıda yer alan telefonlar Mayıs ya da Haziran ortasında HyperOS 2.2 güncellemesini alacak. Daha eski modeller ise ikinci aşamada güncelleme alacak:

Xiaomi 13 serisi

Xiaomi 12 serisi

Xiaomi MIX Fold 3

Xiaomi Civi 4 Pro

Redmi K60 serisi

Redmi Note 13 serisi

Redmi Turbo 3

Bu liste, Xiaomi Camera 6 sürüm programına dayansa da şirketin resmi açıklamasıyla doğrulanması gerekiyor. Güncellemenin netleşmesiyle ilgili tüm yeni bilgileri paylaşmaya devam edeceğiz.