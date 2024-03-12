Xiaomi, YouTube Premium Olmadan da Kullanılabilen Özelliğine Veda Ediyor!

Xiaomi, kullanıcıların Premium'a abone olmadan YouTube videolarını arka planda oynatmalarına izin veren özelliği kaldırıyor.

YouTube Premium’un kullanıcılarına sunduğu en büyük avantajlardan biri, videoları arka planda oynatma özelliği. Normalde bunun aboneler dışındaki kişilerin yapması mümkün değilken, Xiaomi kullanıcıları bu özellikten faydalanabiliyordu. Ancak şimdi bu durumda da bir değişiklik yaşandı.

Xiaomi'den Açıklama Geldi

Android Authority, Xiaomi'nin geçen hafta "Ekran kapalıyken video sesini çalma" başlıklı bir özelliğin tüm cihazlardan ve tüm yazılım sürümlerinden kaldırılacağını duyurduüunu fark etti. Şu anda dağıtılan güncellemelerle, HyperOS, MIUI 14, MIUI 13 ve MIUI 12 çalıştıran tüm cihazlar bu özelliği kaldıracak.

Bu güncellemenin sebebinin, Google'ın (ve muhtemelen diğer içerik dağıtıcılarının) Xiaomi'ye bu özelliği kaldırma konusunda yaptıkları baskı olarak düşünülüyor. Xiaomi, bu konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

''Uygunluk gereksinimleri nedeniyle, video araç kutusundaki ekran kapalıyken video sesini çalma ve oyun araç kutusundaki ekranı kapat özelliklerini OTA güncellemeleri ile birlikte kaldırdığımızı bildirmekten üzüntü duyuyoruz."